VNG đạt giải thưởng Thương hiệu truyền cảm hứng năm 2023

Phó Tổng Giám đốc VNG Kelly Wong (phải) tại Lễ trao giải APEA 2023

Cụ thể, VNG được vinh danh trong hạng mục "Thương hiệu truyền cảm hứng - Inspirational Brand Award" tại Lễ trao giải Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương - Asia Pacific Enterprise Awards 2023 (APEA 2023). Hạng mục này đánh giá các doanh nghiệp đề cử dựa trên 3 yếu tố chính: sự tử tế, sức khỏe và tính bền vững. Các doanh nghiệp tham gia đề cử phải là những thương hiệu đã hoạt động tin cậy trên thị trường và có các chỉ số đo lường cụ thể trong từng lĩnh vực.

Theo APEA, VNG được lựa chọn nhờ các sản phẩm và dịch vụ công nghệ rộng khắp, tích hợp sâu trong cuộc sống thường ngày của hàng chục triệu người dùng Việt, cùng với những dự án Trách nhiệm cộng đồng (CSR) sáng tạo, có tầm ảnh hưởng lớn.

VNG phát triển và vận hành Zalo - ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam với hơn 75 triệu người dùng thường xuyên và được hơn 10.000 cơ quan nhà nước, dịch vụ công sử dụng để kết nối với người dân. Với hơn 100 tựa game phát hành tại 20 thị trường toàn cầu, VNG hiện là nhà phát hành và phát triển game hàng đầu Việt Nam. Ví điện tử ZaloPay liên tục ra mắt các sản phẩm tài chính mới như Tài khoản Tích lũy, Tài khoản Chứng khoán, hay gần đây nhất là mã ZaloPay QR đa năng, giúp giải quyết hiệu quả bài toán vận hành thanh toán cho các doanh nghiệp bán lẻ.

VNG cũng được đánh giá là một thương hiệu truyền cảm hứng trong cộng đồng khởi nghiệp và phát triển nhân tài thông qua cuộc thi lập trình lớn nhất trong năm VNG Code Tour dành cho sinh viên khối ngành công nghệ trên toàn quốc, hay chuỗi hoạt động tuyển dụng sinh viên ngay từ năm 2, năm 3 (VNG Tech Fresher, VNG Level Up Fresher, Game Development Fresher...). VNG cũng hợp tác sâu sát với các trường đại học top đầu cả nước trong việc tuyển dụng và đào tạo, đặc biệt là trong những lĩnh vực mới mẻ như AI, lập trình game…

Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương - Asia Pacific Enterprise Awards 2023 (APEA 2023) là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên từ năm 2007 tại 17 quốc gia và thị trường trên toàn châu Á, vinh danh những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật trong khu vực với những phẩm chất, thành quả vượt trội, xây dựng doanh nghiệp thành công song song với việc tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Trước đó, VNG từng đạt giải thưởng quốc tế Doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xã hội sáng tạo nhất 2023 (Most Innovative CSR Company Vietnam 2023) và giải thưởng toàn cầu Doanh nghiệp có hoạt động CSR tổng thể xuất sắc tại Việt Nam (Best Country Award for Overall CSR Excellence) trong khuôn khổ giải thưởng Global CSR Summit & Awards 2021./.