VNDirect: Vietcombank có thể tăng trưởng lợi nhuận âm trong quý 4/2023

Thông tin này được nhóm phân tích CTCP Chứng khoán VNDirect (VNDirect) nêu trong báo cáo cập nhật Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã CK: VCB) vừa công bố.

Cụ thể, theo nhóm phân tích, Vietcombank đã giảm mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2023 từ mức 15% so với cùng kỳ xuống dưới 10%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, theo báo cáo, trong quý 4/2023, nhà băng này có thể chứng kiến mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế âm, đặc biệt là so với mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục trong quý 4/2022.

Nguyên nhân phần lớn được cho là vì những thách thức từ lĩnh vực bất động sản kéo dài, nhu cầu tín dụng giảm, và chiến lược ưu tiên chất lượng hơn tăng trưởng của ngân hàng.

VNDirect dự báo NIM của Vietcombank sẽ đạt 3,12% trong năm 2023 và dần cải thiện lên 3,18% và 3,2% trong năm 2024-2025

Nhóm phân tích của VNDirect dự báo biên lãi ròng (NIM) trong quý 4/2023 của Vietcombank sẽ tăng 0,18% so với quý trước, lên mức 3,14%, nhờ tỉ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) được cải thiện và chi phí vốn giảm do tiền gửi với lãi suất cao dần đáo hạn.

Trong khi đó, nhóm phân tích dự báo mức tăng trưởng tín dụng của Vietcombank tại cuối năm 2023 đạt 7,5%, cao gấp đôi mức tăng trưởng tính đến cuối tháng 9/2023.

Tuy nhiên, VNDirect điều chỉnh dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Vietcombank xuống còn 32.454 tỉ đồng, giảm 6,5% so với dự báo trước đó, tương ứng mức tăng trưởng 8,5% so với thực hiện năm 2022.

Theo VNDirect, số dư nợ xấu của Vietcombank đã tăng mạnh trong quý 3/2023 với mức tăng 47,1% so với quý trước và 60% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ khách hàng doanh nghiệp mảng thương mại.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tỉ lệ nợ xấu của Vietcombank đã tăng lên 1,21% từ mức 0,83% vào cuối quý 2/2023 và 0,80% vào cuối quý 3/2022, rơi xuống vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng nợ xấu (đứng sau ACB có tỉ lệ nợ xấu là 1,2%).

Tuy nhiên, VNDirect cho rằng Vietcombank sẽ duy trì chiến lược thận trọng và dự kiến xử lý nợ xấu bằng nguồn trích lập dự phòng thêm 1.900 tỉ đồng trong quý 4/2023, cao hơn tổng giá trị đã xử lý trong 9 tháng đầu năm để hạn chế nợ xấu gia tăng.

Tại cuối quý 3/2023, tỉ lệ bao phủ nợ xấu của Vietcombank vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với 270%. VNDirect kỳ vọng ngân hàng sẽ cải thiện chỉ số này tốt hơn nữa và nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 300% vào cuối năm nay./.