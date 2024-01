VMCC Táo Marcom 2023: Dòng chảy 12 năm marcom Việt

Ngày 20/1/2023, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Tiếp thị và truyền thông Việt Nam (VMCC) sẽ tổ chức đại hội Táo Marcom 2023 với chủ đề "The way of marcom”.

Hành trình marcom Việt trong một vòng con giáp

“VMCC ra đời vào năm 2011, đó là thời điểm bắt đầu đánh dấu thập kỷ bùng nổ của online, digital với sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội. Sau thời kỳ của các web forum, Facebook trở thành nền tảng lý tưởng để kết nối những người có chung nghề nghiệp, mối quan tâm, sở thích... VMCC là cộng đồng tiên phong về marketing và truyền thông cũng ra đời trong giai đoạn này nhờ sự kết nối của Facebook nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về học tập, giao lưu, hợp tác, hội nhập quốc tế ngày đó của giới marcom Việt.” - Ông Tuấn Hà, Chủ tịch VMCC chia sẻ.

12 năm hình thành và phát triển VMCC cũng tương ứng là giai đoạn 12 năm marcom Việt tiếp cận, học hỏi, hội nhập, tiếp biến các tri thức marcom thế giới để sáng tạo ra những cách thức chinh phục thị trường, người tiêu dùng của mình. Đó là một hành trình chưa dài nhưng lại đánh dấu những bước phát triển mạnh mẽ, sôi động của ngành marcom Việt.

12 năm đó đã hình thành cho marcom một lực lượng lao động chuyên biệt, đóng góp lớn vào sự ra đời và lớn mạnh của nhiều thương hiệu cũng như sự phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam. Những người làm marcom Việt một mặt nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng các lý thuyết, mô hình chiến lược, sáng tạo của thế giới, một mặt tự mình đúc kết, suy nghiệm từ thực tế để có con đường đi của riêng mình, thậm chí có những người, có những tổ chức đã tạo ra được “đạo” của mình.

Chương trình Táo Marcom năm 2022

Với mong muốn vẽ lại và phóng dựng bức tranh toàn cảnh của ngành marcom Việt, phần 1 của Táo Marcom 2023 sẽ tập trung tổng kết và nhìn lại marcom Việt trong suốt 12 năm qua. Trong đó sẽ có 4 bài chia sẻ đến từ các Táo đại diện cho 4 mảng chuyên môn là chiến lược, sáng tạo, digital & martech và IMC (intergrated marketing communication) cùng 1 bài chia sẻ đến từ đại diện doanh nghiệp.

Nếu cái nhìn toàn cảnh, sự móc nối, đối chiếu, phân tích đa góc cạnh của công tác hoạch định là nội dung ở bài chia sẻ của Táo chiến lược và Táo IMC, thì Táo Sáng Tạo và Táo Digital & Martech sẽ mang đến những lát cắt đi vào chiều sâu của sự khám phá. Những chia sẻ đó có thể sẽ là một cách nhìn táo bạo, thách thức đối với những hiểu biết và lối tư duy cũ cũng như cần đến lòng dũng cảm, bao dung để đón nhận cái mới.

Nếu 4 Táo nói trên là những chuyên gia đã từng trải qua các doanh nghiệp có tuổi đời từ 10 năm trở lên thì Táo doanh nghiệp sẽ là một đại diện của thập kỷ online - thế hệ của những doanh nhân và marketer 9x. Sự khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề, loại hình, quy mô doanh nghiệp, tính chất sản phẩm dịch vụ sẽ giúp người tham dự thấy được đặc thù trong cách làm marcom của mỗi thời, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp. Đồng thời, sự khác nhau đó cũng giúp chỉ ra được đâu là những nguyên lý mang tính bền vững, có sức sống bền bỉ ở bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào.

Thích ứng trong vòng xoáy công nghệ

Chiến lược marketing, chiến lược thương hiệu, chiến lược truyền thông, từ thế giới cho đến Việt Nam đều đã trải qua hơn một thập kỷ tiến hoá. Có những lý thuyết căn bản vẫn thể hiện được sự đúng đắn trường tồn nhưng cũng có những kiến thức đã bị thực tế sống động và sự phát triển vũ bão của công nghệ phủ định. Và đây là thời điểm cần thiết để nhìn lại cả tiến trình phát triển đó của marcom, từ đó có cách tiếp cận, ứng dụng và đổi mới sáng tạo linh hoạt, tối ưu cho doanh nghiệp của mình.

Phần 2 của Táo MarCom 2023 sẽ là một phiên thảo luận sâu về vai trò của chiến lược thương hiệu và cách thức thương hiệu chinh phục thị trường, chinh phục người dùng khi đặt trong bối cảnh của một thế giới mà công nghệ AI sẽ dẫn đến những thay đổi to lớn.

Ông Vũ Trung Hiệp, Phó Chủ tịch điều hành VMCC, Trưởng ban tổ chức chương trình Táo Marcom

Đây sẽ là phần giải đáp cho những người làm nghề marcom và cho doanh nghiệp Việt những câu hỏi lớn như: Chiến lược marketing, thương hiệu đã tiến hoá thế nào sau nhiều thập kỷ và nhất là 12 năm qua? Lúc này chúng ta nên nhìn nhận, tiếp cận và vận dụng các lý thuyết quản trị kinh điển như thế nào để hiệu quả nhất? Sáng tạo nội dung cho marcom trong thời đại bùng nổ nền tảng, kênh phát và 7 ngày ra đời 1 trend sẽ như thế nào; khai thác các công cụ AI ra sao? Thương mại điện tử (ecommerce), thương mại truyền thông xã hội (socialcommerce) đang là “hot như vậy thì hoạt động phân phối và thương mại truyền thống sẽ phải biến hình thế nào? Yếu tố văn hoá doanh nghiệp cần và được tích hợp thế nào vào thương hiệu, marketing? Liệu có phải chỉ có hoạt động xây dựng thương hiệu tập đoàn, truyền thông tập đoàn, truyền thông nội bộ thì mới cần tới văn hóa doanh nghiệp?...

Phần thảo luận của chương trình sẽ là những khối nội dung dựa trên nền tảng học thuật bài bản đan xen với những đúc rút đầy thực tiễn, sinh động, tươi mới.

Nhấn mạnh sự đặc biệt của kỳ Táo MarCom năm nay, ông Vũ Trung Hiệp- Phó Chủ tịch điều hành VMCC, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Sau 3 kỳ tổ chức rất thành công, Táo MarCom đã trở thành một sự kiện đặc biệt được mong chờ vào mỗi dịp cuối năm để những người làm marcom và kinh doanh cùng ngồi lại trao đổi, chia sẻ, phản biện với nhau nhằm chuẩn bị một hành trang tri thức vững vàng cùng nguồn sáng tạo phong phú cho năm mới. Nhưng kỳ Táo MarCom lần thứ 4 này sẽ đặc biệt hơn bởi Ban tổ chức đã quy tụ được những chuyên gia gạo cội thuộc thế hệ đi đầu của giới marcom miền Bắc. Những tri thức họ chắt lọc, đúc kết sau hơn một thập niên làm nghề là những gì tinh túy, có tính phổ quát và khả năng ứng dụng cao cho công tác hoạch định, quản trị marketing và phát triển thương hiệu trong giai đoạn nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội lúc này”.