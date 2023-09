VinFast đã tìm được đối tác mua lại trung tâm thử nghiệm xe ở Úc, tổng tài sản đạt 4,9 tỉ USD

VinFast Auto Ltd (viết tắt: VinFast - Nasdaq: VFS) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với tổng doanh thu đạt 7.952,5 tỉ đồng (334 triệu USD), tăng 131% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán xe chiếm 91,6%, đạt 7.289 tỉ đồng – cao gấp 2,7 lần so với quý 2/2022.

Được biết, trong quý 2/2023, VinFast đã bàn giao 9.525 xe ô tô điện, cao gấp 5,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, hãng xe điện Việt Nam đã bàn giao được 11.315 chiếc ô tô điện. Trong đó, khoảng 7.100 chiếc được hãng bán cho Green and Smart Mobility (GSM) – công ty taxi điện do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập.

Trong khi đó, VinFast ghi nhận doanh số bán xe máy điện đạt 10.182 chiếc, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.

Dù doanh thu tăng mạnh, song với giá vốn hàng bán ở mức 10.667,1 tỉ đồng, VinFast báo lỗ gộp 2.714,6 tỉ đồng trong quý 2/2023. Cùng kỳ năm trước, hãng xe điện này cũng ghi nhận tình trạng kinh doanh dưới giá vốn.

Khấu trừ các chi phí khác, VinFast báo lỗ sau thuế quý 2/2023 ở mức 12.535,2 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, hãng xe điện này lỗ 26.656 tỉ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này nâng lỗ lũy kế của VinFast lên mức 153.785 tỉ đồng (6,4 tỉ USD), tính đến ngày 30/6/2023.

Trên bảng cân đối, tính đến cuối quý 2/2023, tổng tài sản của VinFast đạt mức 116.828,3 tỉ đồng (4,9 tỉ USD), tăng nhẹ so với đầu năm. Khối tài sản này phần lớn được tài trợ bởi vốn nợ phải trả.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, tính đến ngày 30/6, tổng nợ phải trả của VinFast với các công ty liên quan, bao gồm Vingroup, ở mức 60.669,8 tỉ đồng (2,5 tỉ USD). Trong khi đó, tổng nợ vay ngân hàng và phát hành trái phiếu của hãng xe này ở mức 40.730,9 tỉ đồng (1,7 tỉ USD).

Ngoài ra, VinFast cho hay đã tìm được người mua tiềm năng để bán khu Lang Lang Proving Ground - trung tâm thử nghiệm xe ở Úc, và kỳ vọng sẽ hoàn tất thương vụ này trong năm 2023. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và muốn tập trung hoạt động nghiên cứu – phát triển về Việt Nam, hãng đã rao bán trung tâm thử nghiệm này./.