Va chạm với tàu hoả ở Hà Nội, xe tải bị "vò nát"
Tối 25/2, một vụ giữa tàu hỏa và ô tô tải xảy ra tại Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội). Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thống kê thương vong.
Công ty Trung Quốc Unitree vừa phát đi đoạn video 49 Robot hình người đồng diễn võ thuật với độ khó cao. Nếu không tiếp đất đúng cách sau khi nhào lộn, chúng có thể tự cân bằng dựa vào phản hồi trạng thái thời gian thực.
Trước áp lực ùn tắc kéo dài, TP Hà Nội dự kiến chi hơn 21.300 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng đoạn tuyến dài 4 km này, nhằm khép kín vành đai, giảm tải cho nút Ngã Tư Sở và hoàn thiện trục giao thông huyết mạch phía Tây Thủ đô.
Trong thông báo gửi đến nhân viên THACO, ông Trần Bá Dương hé lộ về hãng ô tô riêng dự kiến ra mắt vào năm 2027.
Thợ lặn Nguyễn Văn Lạc, Đội trưởng đội cứu hộ Đoan Hùng, kể lại quá trình anh lặn xuống dưới hồ Thác Bà tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu.
Các tuyến đường dẫn từ Đà Nẵng đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ra Quảng Ngãi ùn tắc nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tối 18/2 (tức Mùng 2 Tết Bính Ngọ), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nữ sinh lớp 12 điều khiển xe gắn máy khi trong hơi thở có nồng độ cồn 0,070 mg/lít.
Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026.
Vào khoảnh khắc giao thừa, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko cùng phu nhân và các nhà ngoại giao của Đại sứ quán đã gửi tới nhân dân Việt Nam lời chúc Tết ấm áp bằng tiếng Việt.
Sau những bộn bề chuẩn bị cho Tết, ngày 16/2 (29 Tết Bính Ngọ), người dân và du khách Đà Nẵng đổ về công viên phía Tây cầu Rồng, nơi có linh vật Kim Mã 4.0 và đường hoa để du xuân.
Tại chợ hoa Xuân Đà Nẵng Tết Bính Ngọ 2026, nhiều chủ vườn hoa cảnh giảm giá sâu để "thoát hàng" về đón Tết cùng gia đình.
UAV này cao tối đa 200 m, hành lang bay rộng 300 m, bán kính hoạt động tại khu vực cất hạ cánh 500 m.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội ngập tràn sắc xuân với những loại hoa, cây cảnh mang hương vị ngày Tết như đào, mai, nhất chi mai, quất...
Cội mai vàng của một nhà vườn Đà Nẵng tham dự Hội hoa xuân Tết Bính Ngọ 2026 ở Đà Nẵng gây chú ý người xem khi nở hoa rực rỡ.
Cận Tết Nguyên đán, Quảng An - chợ hoa lớn nhất Hà Nội đón lượng lớn người dân đến mua hoa về trưng Tết.
Nhiều người lo ngại việc Lê Dương Bảo Lâm điều khiểu xe tay ga có treo chùm bong bóng phía sau tiềm ẩn nguy cơ mất giao thông.
Chủ xe VinFast tiếp tục được miễn phí sạc đến tháng 2/2029, tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được hưởng ưu đãi này.
Trước 1 tuần Tết Nguyên đán, các siêu thị ở Hà Nội nhộn nhịp người mua sắm.
Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã ban hành tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới, yêu cầu tất cả xe hơi bán tại nước này phải trang bị tay nắm cửa cơ học từ năm 2027.
Linh vật “Kim Mã 4.0” cao 4,3 mét, chiều dài 5,1 mét, bề rộng phần đế 2,6 mét và có thể xoay quanh khối đế.
Sau thời gian xác lập chuyên án truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ hai nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Gia Lai là Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân.