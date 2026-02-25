Va chạm với tàu hoả ở Hà Nội, xe tải bị "vò nát"

Công ty Trung Quốc Unitree vừa phát đi đoạn video 49 Robot hình người đồng diễn võ thuật với độ khó cao. Nếu không tiếp đất đúng cách sau khi nhào lộn, chúng có thể tự cân bằng dựa vào phản hồi trạng thái thời gian thực.