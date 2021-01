TT Trump bị khóa tài khoản Twitter, Ivanka gọi người biểu tình là "yêu nước"

Theo mạng xã hội này, họ áp dụng lệnh cấm tạm thời với ông Trump là do ông đã vi phạm vào các quy định của Twitter.

"Do tình trạng bạo lực chưa từng có và đang diễn ra ở thủ đô Washington, chúng tôi đã yêu cầu xóa ba bài đăng trên tài khoản “@realDonaldTrump” đã được đăng trước đó trong ngày vì vi phạm nhiều lần và nghiêm trọng chính sách Toàn vẹn Bầu cử của chúng tôi. Nếu các bài đăng không bị xóa, tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn" – Twitter nêu rõ.

Twitter cũng thêm rằng “các hành vi vi phạm trong tương lai…sẽ dẫn đến hậu quả là cấm vĩnh viễn tài khoản @realDonaldTrump”.

Động thái của Twitter diễn ra trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình ủng hộ Trump bên ngoài Nhà Trắng xông vào tòa nhà Quốc hội, sau khi ông Trump tuyên bố không nhận thua khi phát biểu trong cuộc tuần hành trước đó.

Trước khi khóa tài khoản, Twitter đã lần lượt dán nhãn 2 bài đăng của Tổng thống Trump, gồm một đoạn video kêu gọi người ủng hộ xông vào Đồi Capitol nên rút lui, đồng thời ca ngợi đám đông và lặp lại những tuyên bố về gian lận cử tri.

"Đây là một cuộc bầu cử gian lận, nhưng chúng tôi không thể làm lợi cho những người này" – ông Trump nói trong đoạn video – "Chúng ta phải có hòa bình. Vì vậy, hãy về nhà. Chúng tôi yêu bạn. Các bạn rất đặc biệt. Bạn đã thấy những gì xảy ra. Bạn thấy cách người khác bị đối xử tồi tệ và xấu xa. Tôi biết bạn cảm thấy thế nào. Nhưng hãy về nhà và nghỉ ngơi".

Facebook sau đó cũng thông báo rằng họ sẽ chặn tài khoản của ông Trump, không cho phép đăng tải bài viết trong vòng 24 giờ do vi phạm 2 điều khoản trong chính sách của họ.

Trong khi đó, Ivanka Trump, con gái lớn và là cố vấn của Tổng thống Trump, đã gọi người biểu tình ở Đồi Capitol là “người yêu nước Mỹ” trong một đoạn tweet. Cô đã phải xóa đoạn tweet này sau khi được hỏi rằng cô có ý gì khi gọi những người biểu tình phẫn nộ là “người yêu nước”.

“Những người yêu nước Mỹ” – Ivanka viết trên Twitter, dường như để nói đến những người biểu tình ủng hộ cha mình – “Mọi hành động vi phạm an ninh hay bất tôn trọng lực lượng hành pháp là không thể chấp nhận. Tình trạng bạo lực cần phải ngừng ngay lập tức. Hãy hòa bình”.

Phóng viên Kate Bennett của CNN sau đó đưa câu hỏi trên Twitter rằng Ivanka có ý gì khi gọi những người biểu tình đã buộc Thượng viện và Hạ viện bị phong tỏa là “người yêu nước”.

Ivanka trả lời rằng: “Không. Biểu tình hòa bình là yêu nước. Tình trạng bạo lực là không thể chấp nhận và cần bị lên án mạnh mẽ nhất”.

Sau đó, cô đã xóa dòng tweet trên.