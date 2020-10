Trung Quốc cho hàng trăm tàu bao vây đảo, lực lượng chấp pháp Đài Loan cho tàu xua đuổi

Theo trang tin Hoa ngữ Dwnews, ngày 25/10, một người dùng Facebook có tên “Li Baoyu” (Lý Bảo Ngọc) đã đăng tin và hình ảnh cho biết, vào sáng sớm hôm đó một lượng lớn tàu thuyền đã xuất hiện trên vùng biển Nam Can thuộc quần đảo Mã Tổ (Matsu), Đài Loan, giống như bao vây hòn đảo này. Đoạn video do anh ta quay cho thấy vùng biển xung quanh Nam Can có rất nhiều tàu lớn với số lượng khó đếm hết.

Đội tuần tra biển số 10 (Mã Tổ) thuộc Cơ quan tuần tra biển Đài Loan ra thông báo cho biết Đội tuần tra biển Mã Tổ đã điều hai tàu tuần tra từ các đảo Nam Can và Doanh Quang đến để điều tra và xử lý. Các tàu bơm hút và chở cát của Trung Quốc đã bị xua đuổi. “Hiện số lượng đông đảo các tàu hút cát của Đại Lục đã bị đuổi ra ngoài vùng biển cấm”.

Một quan chức Đài Loan cho biết: “Lực lượng Tuần tra Hàng hải đã triển khai các tàu 100 tấn đến để canh gác và xua đuổi các tàu vi phạm trong vùng biển địa phương. Các tàu Đại Lục bị xua đuổi lại kéo vào, thường có 5 hoặc 6 tàu xâm nhập vào vùng biển của chúng tôi một cách bất hợp pháp”.

Theo báo chí Đài Loan đưa tin: “Những tàu hút cát này khá xảo quyệt. Tất cả đều vây quanh bên ngoài ranh giới vùng biển cấm và dùng thủ đoạn “hit and run”, xâm phạm vùng biển Đài Loan hết lần này đến lần khác. Các tàu tuần tra biển đều rất mỏi mệt, còn các tàu cảnh sát trọng tải chỉ 100 tấn không có tác dụng cảnh báo đối với các tàu bơm hút cát của Đại Lục có trọng tải mấy trăm đến hàng nghìn tấn”.

Tuyên bố của Cơ quan Tuần tra biển của Đài Loan cũng cho biết “Phân đội tàu tuần tra biển đã khẩn cấp điều động hạm tàu Tân Bắc tới vùng biển Nam Can với tốc độ tối đa để hỗ trợ Đội tuần tra biển Mã Tổ cưỡng chế xua đuổi các tàu Đại Lục vượt qua ranh giới”.

Theo số liệu công khai của Đội tuần tra biển Mã Tổ, từ năm 2019 đến cuối tháng 9/2020, họ đã kiểm tra 6 tàu hút cát của Đại Lục, bị tịch thu và bán đấu giá để nộp ngân khố 149,8 triệu Đài tệ và phạt hành chính tới 7 triệu Đài tệ (1 Đài tệ tương đương 0,03494 USD).

Việc tàu Trung Quốc đại lục “bao vây đảo” có thể liên quan đến việc Đài Loan đã “thô bạo trục xuất các tàu Đại Lục lánh nạn” hôm 24/10. Hôm đó, gió mùa đông bắc ở vùng biển Bành Hồ mạnh lên, gió giật mạnh tới cấp 10. Hơn 20 tàu đánh cá Đại Lục đã xuất hiện tại vùng biển Tây Cát của Bành Hồ để tránh gió.

Theo hãng CNA của Đài Loan, radar gần bờ của Cơ quan Tuần tra biển Đài Loan đã phát hiện một số lượng lớn tàu Đại Lục đang tiến đến các đảo Vạn An, Tây Cát thuộc quần đảo Bành Hồ để tránh gió.

Các tàu Bình Đông và tàu tuần tra số 9 của Đội tàu tuần tra biển Bành Hồ không thể ra khơi do thời tiết xấu, sóng to gió lớn, chỉ có thể hoạt động gần bờ, hạm đội đã cử tàu Cao Hùng 3.000 tấn ra và sử dụng thủy pháo (phun vòi rồng) xua đuổi các tàu đánh cá Đại Lục ra ngoài vùng biển cấm và tiếp tục theo dõi, tuần tra vùng biển lân cận.

Liên quan đến việc chính quyền Đài Loan “thường xuyên bắt giữ tàu đánh cá và thậm chí gây thương tích cho ngư dân Đại Lục”, Văn phòng Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc đã tuyên bố: “Trung Quốc đại lục luôn đối xử tốt với ngư dân Đài Loan với tình nghĩa đồng bào. Chúng tôi đã thiết lập các cơ sở tiếp nhận ngư dân Đài Loan ở nhiều nơi dọc theo bờ biển để hỗ trợ tàu đánh cá và ngư dân Đài Loan trong việc trú ẩn, tiếp tế, cứu hộ và cứu nạn. Đồng bào hai bên bờ eo biển là anh em ruột thịt, phía Đài Loan nên chấm dứt việc đối xử thô bạo, nguy hiểm với ngư dân Đại Lục và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân liên quan”.

Theo Dwnews, vào thời điểm quan hệ xuyên eo biển đang căng thẳng, thông tin về một máy bay quân sự của Mỹ được cho là đã xuất hiện ở Đài Bắc đã làm dấy lên lo ngại. Hãng CNA của Đài Loan đưa tin, Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương của Mỹ (PACAF) ngày 23/10 cho biết thông tin trên báo chí về một máy bay trinh sát điện tử RC-135W của Mỹ bay qua Đài Bắc vào ngày 21/10 là tin giả. Vào thời điểm đó, không có máy bay quân sự nào của Mỹ xuất hiện trong khu vực.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan vào ngày 23/10 đã đưa ra tuyên bố, nói không có máy bay quân sự liên quan nào của Mỹ bay qua đảo Đài Loan ngày 21/10. Quân đội Đài Loan bác bỏ, nói thông tin trên trang thedrive.com nói “máy bay quân sự Mỹ bay qua đảo Đài Loan” là tin giả, không đúng sự thật. Quân đội Đài Loan nói, Bộ Tư lệnh Không quân Đài Loan sử dụng các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát chung có thể kiểm soát chặt chẽ tình hình vùng biển, vùng trời xung quanh eo biển Đài Loan và có ứng xử thích hợp.

Ông Nhiệm Quốc Cường, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cũng tuyên bố: “Đài Loan là một phần lãnh thổ thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Trung Quốc; vấn đề Đài Loan hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc và không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Gần đây, Mỹ và chính quyền Đảng Dân chủ Tiến bộ Đài Loan (DPP) đã tăng cường cấu kết và thường xuyên gây ra các vụ việc. Cho dù đó là dùng Đài Loan để chế ngự Trung hay ngã vào lòng người nước ngoài, đó đều là suy nghĩ viển vông và tất đi vào ngõ cụt. PLA có ý chí kiên định, hoàn toàn tự tin và đủ khả năng để ngăn chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài và hành động ly khai “Đài Loan độc lập”, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”.