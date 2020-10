Phớt lờ cảnh báo của Trung Quốc, Ấn Độ và Đài Loan ký biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại

Theo trang tin Hoa ngữ Dwnew ngày 23/10 dẫn tin của cơ quan truyền thông UDN (mạng tin tức Liên Hợp) Đài Loan, ngày 22/10, Ấn Độ và Đài Loan đã ký bốn bản ghi nhớ hợp tác tại một hội nghị trực tuyến được tổ chức vào ngày hôm đó nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi thương mại giữa hai bên.

Ông Trần Chính Kỳ (Chen Zhengqi), người đứng đầu cơ quan kinh tế của Đài Loan nói: “Mối quan hệ giữa Đài Loan và Ấn Độ là một điểm nhấn quan trọng trong chính sách phát triển hướng Nam của Đài Loan. Ấn Độ là một nước lớn trên thế giới và Đài Loan là một gã khổng lồ trong ngành công nghiệp điện tử của thế giới. Hợp tác song phương có thể tạo ra những thành quả rực rỡ hơn nữa”. Ông hy vọng rằng Ấn Độ có thể nắm bắt cơ hội tái cấu trúc chuỗi cung ứng và sẵn sàng hỗ trợ các công ty Đài Loan.

UDN chỉ ra rằng có hai hạng mục trong bản ghi nhớ hợp tác là sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ xanh. Công ty Đài Loan Solid State System Co., Ltd và Srikaryaa của Ấn Độ sẽ cùng nhau nghiên cứu phát triển các giải pháp sản phẩm và công nghệ chính cho tai nghe không dây và chống ồn. Công ty Đài Loan DYFENCO INTERNATIONAL CO., LTD sẽ hỗ trợ Công ty điện tử Smile Electronics của Ấn Độ mở dây chuyền sản xuất tại Ấn Độ.

Công ty công nghệ sinh hóa Đài Loan SIMPLA BIO TECH CO., LTD và Công ty SB Packaging Pvt. Ltd của Ấn Độ cùng nghiên cứu màng nhựa thân thiện với môi trường. Các công ty Advantech Co., Ltd và Techman Robot của Đài Loan hợp tác với công ty sở hữu nhà nước Ấn Độ NITCON Limited để cùng tổ chức Chiến lược và Công nghệ Xanh, cùng tạo ra hệ sinh thái chuỗi công nghiệp tương lai bền vững G-START.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, trước đó đã tuyên bố sẽ tham gia nhiều hơn vào việc thiết lập trật tự quốc tế và khu vực mới trong tương lai, đưa Đài Loan trở thành lực lượng then chốt không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với những tiếng nói ủng hộ ngày càng gia tăng trong nội bộ chính phủ Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi cũng đang xem xét xúc tiến đàm phán hiệp định thương mại với Đài Loan. Hồi đầu tháng 10, ông đã phê duyệt các dự án đầu tư của Foxconn, Wistron và Pegatron và có kế hoạch trong vòng 5 năm thu hút hơn 143 tỷ USD để sản xuất điện thoại thông minh.

Theo ông Tô Lượng (Su Liang), Phó trưởng nhóm Ấn Độ trong Ủy ban Xúc tiến Hợp tác Công nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương của Đài Loan (CAPIC), cuộc đàm phán về hiệp định thương mại giữa Đài Loan và Ấn Độ đã và đang diễn ra, chẳng hạn như Đài Loan và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận để bảo vệ các nhà đầu tư; hợp tác song phương vẫn còn nhiều lĩnh vực cần tiếp tục đi sâu.

Trung Quốc đã bày tỏ phản đối quyết liệt sự phát triển của quan hệ Ấn Độ - Đài Loan và cách truyền thông Ấn Độ đưa tin về Đài Loan. Ông Kê Vinh (Ji Rong), người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi yêu cầu các phương tiện truyền thông Ấn Độ có liên quan hãy có quan điểm đúng đắn về lợi ích cốt lõi trọng đại là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông Ấn Độ không nên tạo diễn đàn cho thế lực “Đài Loan độc lập” để tránh truyền đi những tín hiệu sai trái”.

Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu các phương tiện truyền thông Ấn Độ không nên gọi Đài Loan là “Trung Hoa Dân Quốc”, cũng không nên gọi người lãnh đạo Đài Loan là “tổng thống”.

Phản ứng lại tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc, phóng viên đặc biệt Sidhant Sibal của Zee News, nhà báo độc lập Aditya Raj Kaul và nhiều phóng viên báo chí Ấn Độ đã tới tấp lên tiếng. Họ đặt câu hỏi liệu có phải Trung Quốc đang gián tiếp đe dọa các cơ quan truyền thông Ấn Độ đưa tin về ngày lễ 10/10 của Đài Loan hay không.

Cơ quan Ngoại giao Đài Loan viết trên Twitter: “Ấn Độ là quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới, với những người dân sôi nổi và yêu tự do. Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như muốn tiến vào tiểu lục địa Ấn Độ thông qua việc triển khai hệ thống kiểm duyệt. Những người bạn Ấn Độ chỉ có một câu trả lời duy nhất cho điều này: Get Lost! – Hãy tránh ra!”.

Ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20/10 cũng tuyên bố “trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc không thể chia cắt; nguyên tắc một Trung Quốc là sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có Ấn Độ. Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi quốc gia có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc tiến hành bất cứ hình thức trao đổi chính thức hay ký kết bất kỳ thỏa thuận nào mang tính chất chính thức với Đài Loan. Ấn Độ cần tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng và đúng đắn”.

Ông Nitin Gokhale, chuyên gia phân tích chiến lược quân sự Ấn Độ nói: “Hành vi đe dọa đối với chúng tôi của chính phủ Trung Quốc giống như kiểu 'xã hội đen', không phải là của một nước có tham vọng siêu cường”.