Trung Quốc cảnh báo lạnh gáy: “Đài Loan độc lập đồng nghĩa với chiến tranh”

Đài Loan trước đó báo cáo rằng nhiều chiến đấu cơ và máy bay ném bom của Trung Quốc đã thâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không phía Tây Nam của họ hồi cuối tuần trước, sự việc khiến Washington hối thúc Bắc Kinh ngừng gây sức ép với Đài Loan.

Trung Quốc tin rằng chính quyền Đài Loan đang tìm cách tuyên bố độc lập chính thức, mặc dù lãnh đạo Thái Anh Văn liên tục nói rằng hòn đảo này là một đất nước độc lập.

Trả lời câu hỏi trước báo giới về các hoạt động gần đây của lực lượng không quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói rằng Đài Loan là một phần không thể tách biệt của Trung Quốc.

“Các hoạt động quân sự được thực hiện bởi Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) ở Eo biển Đài Loan là cần thiết để giải quyết tình hình an ninh hiện tại ở Eo biển Đài Loan và để bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia” – ông Ngô Khiêm nói – “Những hoạt động trên là phản ứng trước sự can thiệp bên ngoài và khiêu khích của các lực lượng độc lập Đài Loan”.

Ông Ngô Khiêm nói rằng “một nhóm” người ở Đài Loan đang tìm cách tuyên bố độc lập. “Chúng tôi cảnh báo những phần tử độc lập ở Đài Loan: những kẻ đùa với lửa sẽ tự làm bỏng mình, và Đài Loan độc lập đồng nghĩa với chiến tranh”; ông nói.

Mặc dù Bắc Kinh từng tuyên bố không ngại sử dụng vũ lực để mang Đài Loan vào tầm kiểm soát của họ, nhưng việc Bắc Kinh đưa ra lời đe dọa chiến tranh trực tiếp như vậy là rất hiếm.

Được hỏi về phản ứng của Trung Quốc, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng không có lý do gì mà căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc “sẽ dẫn tới xung đột”. Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ về mặt quân sự của Mỹ đối với Đài Loan.

“Chúng tôi có cam kết phải ủng hộ Đài Loan tự vệ và tôi nghĩ các bạn sẽ tiếp tục chứng kiến điều đó” – ông Kirby nói.

Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan nói rằng, Trung Quốc nên suy nghĩ thận trọng và không nên đánh giá thấp quyết tâm của họ trong việc bảo vệ chủ quyền và duy trì dân chủ, tự do.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan trước đó báo cáo 6 máy bay quân sự Trung Quốc, bao gồm 4 chiếc chiến đấu cơ J-10, đã thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của họ trong hôm thứ Năm vừa qua.

Sự việc trên diễn ra trong lúc một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Mỹ được điều đến Biển Đông để tham gia chiến dịch “tự do hàng hải”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã tái xác nhận cam kết của họ đối với Đài Loan, gọi rằng quan hệ với Đài Loan là “vững chắc như đá”.