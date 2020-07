Tra cứu online điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2020 nhanh nhất

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang dự kiến công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 vào ngày 30/7. Điểm chuẩn vào lớp 10 của các thí sinh tỉnh An Giang sẽ được cập nhật tại cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và niêm yết tại các Hội đồng thi. Thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn lớp 10 tỉnh An Giang qua đường link sau: http://angiang.edu.vn/

Điểm chuẩn vào lớp 10 là ngưỡng điểm quyết định thí sinh có trúng tuyển vào nguyện vọng 1 hay không. Năm học 2020-2021, tỉnh An Giang chỉ tổ chức thi tuyển đối với 3 trường chuyên biệt: Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang. Các trường Trung học phổ thông không chuyên trên địa bàn tỉnh sẽ tuyển sinh 10 bằng hình thức xét tuyển.

Các thí sinh đăng ký vào 2 trường Trung học phổ thông chuyên sẽ qua 2 vòng: sơ tuyển và thi tuyển. Những học sinh có điểm đạt vòng sơ tuyển mới được dự thi tuyển, làm 4 bài thi: Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài 120 phút), tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút) và môn chuyên.

Những thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang thì dự thi tại trường với 3 bài thi: Môn Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài 120 phút) và tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút).

Ngày 18 và 19/7/2020, các học sinh tỉnh An Giang đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

>> Xem hướng dẫn tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021

>> Xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

>> Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021