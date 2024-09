Tổng Công ty Tín Nghĩa nói gì sau kết luận thanh tra việc cổ phần hóa có nhiều vi phạm?

Phối hợp khắc phục các kiến nghị của Thanh tra

Một ngày sau khi Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong việc cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, doanh nghiệp này đã có thông cáo báo chí gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác, cơ quan báo chí về nguyên nhân vụ việc.

Theo thông cáo do Phó tổng giám đốc Nguyễn Cao Nhơn ký, việc cổ phần hóa là đúng với chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ. Quá trình cổ phần hóa, đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt những kết quả tích cực, công tác chuẩn bị và triển khai các bước cơ bản đúng quy định pháp luật. Qua cổ phần hóa đã huy động được nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trụ sở của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Tổng Công ty Tín Nghĩa cho biết ngày 31/12/2014 (thời điểm chốt số liệu để xác định giá trị doanh nghiệp) tổng tài sản theo giá trị sổ sách kế toán của Tổng Công ty là 5.709 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn chủ sở hữu là 863 tỷ đồng.

Theo quyết định ngày 10/11/2015 về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (giá trị nguồn vốn chủ sở hữu) được xác định là 1.439 tỷ đồng, tăng hơn 575 tỷ đồng so với giá trị nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán.

Sau khi thực hiện bán cổ phần, phần vốn của Tỉnh ủy Đồng Nai trong Công ty cổ phần là 779 tỷ đồng (chiếm 50% vốn điều lệ), tổng số tiền bán cổ phần chủ sở hữu (Tỉnh ủy Đồng Nai) thu về 650 tỷ đồng, số tiền để lại Công ty cổ phần là hơn 124 tỷ đồng.

"Như vậy, từ khi thành lập đến thời điểm thực hiện phương án cổ phần hóa và chuyển sang Công ty cổ phần, nguồn vốn của Tỉnh ủy được bảo toàn và phát triển", thông cáo báo chí nêu.

Sau cổ phần hoá, Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.558 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Do vậy, phần vốn của Tỉnh ủy Đồng Nai tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa hiện nay như sau: Số lượng cổ phần: 96.125.000 cổ phần. Tỉ lệ sở hữu/vốn điều lệ: 48,06%; giá trị theo mệnh giá: 96 tỷ đồng.

Về các hạn chế, vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra liên quan đến vi phạm trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

Về nguyên nhân khách quan, Tổng Công ty Tín Nghĩa là đơn vị thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai, một trong những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa sớm của tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Tổng Công ty thiếu kinh nghiệm, khối lượng công việc là rất lớn trong khi tổng thời gian phải hoàn thành việc bán cổ phần kể từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định là 18 tháng.

Theo Thông cáo báo chí của Tổng Công ty Tín Nghĩa, một số nội dung vi phạm trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp là các vấn đề khó khăn, vướng mắc thực tế, được Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, trao đổi, để quyết định và công khai theo quy định.

"Về nguyên nhân chủ quan, các thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thẩm tra xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty chưa nghiên cứu kỹ các quy định về cổ phần hóa để thẩm tra kết quả định giá của đơn vị tư vấn", thông cáo báo chí nêu.

Đối với phần chênh lệch giữa kết quả xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp chiết khẩu dòng tiền tự do và phương pháp giá trị tài sản ròng được lựa chọn là hơn 1.273 tỷ đồng.

Tại kết luận thông báo kết luận thanh tra ngày 25/9/2024 của Thanh tra Chính phủ nêu rõ là theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 127/20214, thì Tổng Công ty Tín Nghĩa không thuộc thuộc trường hợp xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu vì tỉ suất sinh lợi bình quân trên vốn nhà nước 5 năm liền trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 3,78%, thấp hơn lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tại thời điểm 29/12/2014 là 6,19%.

Đến thời điểm công bố kết luận thanh tra, vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh. Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ theo nội dung kết luận; đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai trong việc cung cấp hồ sơ và giải trình khi có yêu cầu.

Nhiều sai phạm tại Tổng Công ty Tín Nghĩa ở Đồng Nai

Trước đó, ngày 25/9, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Qua thanh tra phát hiện giai đoạn 2005-2013, tổng công ty tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích mở rộng các dự án đầu tư, không đúng quy định pháp luật.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 5/2023), diện tích trên 491.000 m2 đất này chưa có chủ trương đầu tư và quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh Đồng Nai, chưa thực hiện được thủ tục chuyển sang tên của Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tín Khải, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Tín, Công ty liên doanh Proconco và Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Đông Sài Gòn với hình thức bán thỏa thuận, không đúng quy định của Chính phủ.

Tổng Công ty Tín Nghĩa và Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản đề xuất, được Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận để Tổng Công ty thỏa thuận bán 35% cổ phần cho 3 nhà đầu tư chiến lược trong khi tỉ lệ cổ phần mà 3 nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua chiếm 90% vốn điều lệ là không đúng quy định của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, quá trình thỏa thuận bán cổ phần, 2/3 nhà đầu tư có văn bản không tiếp tục tham gia là cổ đông chiến lược nên Tổng Công ty Tín Nghĩa đã bán cho Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thành Công với tỉ lệ cổ phần được phép bán là 35%, giá bán thỏa thuận là 10.200 đồng/cổ phần.

Ngoài ra, Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện bán thêm 7,79 triệu cổ phần cho người lao động không đúng quy định của Chính phủ, dẫn đến số cổ phần bán thêm không được đưa ra bán đấu giá, giá trị chênh lệch phải thu hồi về ngân sách của Tỉnh ủy Đồng Nai trên 8,7 tỷ đồng.

Với những vi phạm nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ Tài chính xem xét, có hình thức chấn chỉnh đối với hoạt động tư vấn thẩm định giá của Công ty TNHH Grant Thornton theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển thông tin để cơ quan cảnh sát điều tra xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Tín Nghĩa trong quá trình cổ phần hóa từ năm 2014-2016.

Cơ quan thanh tra đã có văn bản trao đổi một số thông tin vi phạm phát hiện trong quá trình thanh tra với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, các nội dung hạn chế, vi phạm nêu trên do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xem xét, làm rõ theo quy định.