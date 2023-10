Tin CN đáng chú ý ngày 21/10: Apple Watch series 9 và Ultra 2 lên kệ, VNeiD được cập nhật

Mỹ cho phép Samsung, SK Hynix cung cấp chip cho Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ thông báo, nước này đã cấp phép cho 2 công ty sản xuất bán dẫn lớn nhất của Hàn Quốc là SK Hynix và Samsung được tiếp tục hoạt động sản xuất chip tại các nhà máy ở Trung Quốc, được sử dụng các công cụ sản xuất bán dẫn nhập khẩu từ Mỹ và được phép cung cấp sản phẩm bán dẫn cho thị trường Trung Quốc.

Hiện nay Samsung Electronics sản xuất khoảng 40% chip nhớ tại nhà máy ở Tây An, Trung Quốc, trong khi Công ty SK Hynix sản xuất khoảng 40% chip DRAM tại nhà máy ở tỉnh Giang Tô và 20% chip nhớ ở tỉnh Liêu Ninh.

Theo TrendForce, tính đến cuối tháng 6 năm 2023, Samsung và SK Hynix kiểm soát gần 70% thị trường chip DRAM và 50% thị trường chip nhớ toàn cầu.

Apple Watch series 9 và Ultra 2 chính hãng lên kệ tại Việt Nam

Trong buổi lễ ra mắt dòng iPhone 15 hồi tháng 9 vừa qua, Apple cũng đã giới thiệu các mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch mới là dòng Series 9 và Ultra 2.

Apple Watch Series 9 được trang bị bộ xử vi lý S9 lõi kép mới với 5,6 tỷ bóng bán dẫn - nhiều hơn 60 so với con chip S8. GPU cũng nhanh hơn 30% so với phiên bản trước. Những cải tiến về màn hình giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. Màn hình có độ sáng lên tới 2.000 nit, gấp đôi Apple Watch Series 8.

Bộ vi xử lý mới mạnh mẽ hơn cho phép người dùng điều khiển một số tính năng phổ biến chỉ bằng một tay và không cần chạm vào màn hình. Một điểm mới khác là khả năng sử dụng Siri mà không cần Internet.

Apple Watch Ultra 2 có vỏ titan nhẹ chống ăn mòn. Màn hình có độ sáng 3.000 nit và nhiều tính năng dành cho người dùng yêu thích hoạt động thể chất như chế độ Ultra Tracking, GPS băng tần kép, máy đo độ cao, cảm biến đo độ sâu, hỗ trợ lặn…

Mẫu đồng hồ này được trang bị viên pin lớn, hoạt động liên tục 36 tiếng ở chế độ thường hoặc 72 tiếng ở chế độ năng lượng thấp, 17 giờ khi sử dụng để tập luyện.

Được biết, Apple Watch series 9 có mức giá từ 10.490.000 đồng cho bản GPS size 41 viền nhôm, cho đến 21.590.000 đồng cho bản 4G size 45 viền thép. Mẫu Apple Watch Ultra 2 có giá 21.990.000 đồng.

Một số tính năng mới sẽ xuất hiện trên iPad mini 7

Dòng iPad mini mặc dù có màn hình nhỏ những vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng do kích thước nhỏ dễ mang đi theo người.

Theo một số nguồn tin thì mẫu iPad mini thế hệ mới nhất là mini 7 sẽ được trang bị chip Bionic A16. Con chip này hứa hẹn mang lại những cải tiến ấn tượng về hiệu suất so với iPad mini 6 hiện tại đang dùng chip Bionic A15.

Dòng chip A16 sẽ giúp iPad mini 7 có hiệu suất ngang hàng với các mẫu điện thoại cao cấp như iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 và iPhone 15 Plus.

A16 Bionic mang lại hiệu suất tốt hơn khoảng 10%, băng thông GPU cao hơn 50% so với chip A15 trên iPad mini 6.

Bên cạnh việc được trang bị con chip hiệu suất cao, iPad mini 7 được cho là có camera trước và sau được nâng cấp. Tuy nhiên đây không phải là nâng cấp về phần cứng, mà nhiều khả năng chỉ là các thay đổi về phần mềm như Photonic Engine, quay video ProRes, ghi âm thanh nổi, chế độ chân dung mới.

Màn hình của iPad mini 7 cũng sẽ được cải tiến để giảm hiệu ứng Jelly Scroll trên iPad mini 6. Đây là hiệu ứng mà người dùng cảm thấy như các dòng chữ bị vỡ khi cuộn trang. Nguyên nhân là do màn hình LCD được làm mới theo từng dòng chữ nên có độ trễ nhỏ ở thời điểm các dòng ở trên cùng và dưới cùng được làm mới.

Ứng dụng VNeID được cập nhật thêm nhiều tính năng mới

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư (Bộ Công an) đã phát hành phiên bản VNeID 2.1.0 để khắc phục một số lỗi và cập nhật tính năng mới.

Các tính năng mới trên phiên bản 2.1.0 gồm: Tích hợp lịch sử, thông tin của giấy tờ như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Tích hợp thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội; Giới hạn và khóa tài khoản định danh điện tử khi hết hạn thẻ Căn cước công dân gắn chip; Bổ sung dịch vụ tích hợp với ví điện tử Epay.

Tính năng tích hợp thông tin Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân khá đơn giản nên dễ sử dụng. VNeID cho phép tùy chọn thông tin ba loại thẻ là Căn cước công dân gắn chip, Căn cước công dân mã vạch và Chứng minh nhân dân 12 số. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại VNeID vẫn chưa hiển thị thông tin Chứng minh nhân dân.

Tính năng tích hợp thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vẫn chưa hỗ trợ thao tác trên ứng dụng. Người dùng phải ra công an khu vực để đăng ký. Cán bộ phụ trách sẽ kiểm tra thông tin và gửi dữ liệu lên hệ thống. Sau đó, dữ liệu được chuyển đến bộ phụ trách để đối chiếu, nếu trùng khớp sẽ trả về kết quả và đưa lên ứng dụng.

Một tính năng khác là hỗ trợ ví Epay đã được đưa vào ứng dụng nhưng chưa thực sự được cập nhật đầy đủ. Tính năng này vẫn đang được phát triển và sẽ được bổ sung thêm các chức năng trong thời gian tới.

Theo phản ánh của một số người dùng, VNeID vẫn tồn tại vấn đề lớn, là khó khăn khi đăng nhập trên thiết bị mới. Người dùng phải nhập mã OTP được gửi về thiết bị cũ, gây khó khăn trong trường hợp bị mất hoặc hỏng điện thoại.

Trong trường hợp không thể tự đăng nhập, người dùng phải đến công an khu vực để nhờ hỗ trợ.

Nguy cơ từ lỗ hổng Microsoft Exchange Server

Trên cơ sở phân tích 103 lỗ hổng trong danh sách mà Microsoft công bố vào ngày 10/10 vừa qua, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã gửi cảnh báo cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 6 lỗ hổng có mức độ nguy hiểm cao.

Trong số 6 lỗ hổng đó có lỗ hổng CVE-2023-36778 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã độc từ xa.

Trước đó, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã nhiều lần phát hành các văn bản cảnh báo về những lỗ hổng ảnh hưởng đến hệ thống máy chủ thư điện tử - Microsoft Exchange Server. Qua đó cho thấy, Microsoft Exchange Server vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu được tin tặc nhắm đến.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống máy tính và máy chủ, Cục An toàn thông tin đề nghị các bộ phận phụ trách an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát lỗ hổng liên quan đến Microsoft Exchange Server để phát hiện và có phương án xử lý kịp thời, giảm thiểu nguy cơ bị tấn công qua lỗ hổng này.

5 lỗ hổng còn lại được đề cập ở trên gồm lỗ hổng trong Microsoft WordPad cho phép tin tặc thực hiện thu thập thông tin mã băm của người dùng; 2 lỗ hổng trong phần mềm Skype for Business và Windows IIS Server cho phép kẻ tấn công thực hiện leo thang đặc quyền; và 2 lỗ hổng trong Microsoft Message Queuing cho phép tin tặc thực thi mã độc từ xa.

Trong tháng 9/2023, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 903 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 35,6% so với tháng 8/2023 và giảm 8,6% so với cùng kỳ tháng 9/2022.

Trong hơn 900 vụ tấn công mạng nói trên, có tới 873 vụ tấn công lừa đảo (còn được gọi là Phishing), chiếm tới trên 96%, còn lại là các sự cố tấn công cài mã độc.