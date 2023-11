Tim Cook chưa bao giờ coi Steve Jobs là đối thủ

Trở thành người kế nhiệm cho Steve Jobs không hề dễ dàng. Tuy nhiên, CEO hiện tại của Apple, Cook cho biết ông không xem Steve Jobs là đối thủ cạnh tranh.

Tim Cook gần đây đã tham gia một podcast của BBC. Người dẫn chương trình Dua Lipa đã hỏi Tim Cook về trải nghiệm của ông tại Apple.

Dua Lipa cho biết giá trị thị trường của Apple đã tăng vọt kể từ khi Tim Cook kế nhiệm Jobs. Bà hỏi liệu Tim Cook có cảm thấy ông nhận đã thành công đối với những kế hoạch mà mình đã triển khai hay không.

Tim Cook cho biết: “Tôi nghĩ chỉ có Steve mới có thể tạo ra Apple. Chúng tôi nợ ông ấy một lời cảm ơn và chắc chắn rằng nếu ông ấy còn sống hôm nay thì công ty sẽ hoạt động rất tốt và ông ấy sẽ tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc điều hành”.

Được biết, Tim Cook bắt đầu làm việc tại Apple vào năm 1998. Thời điểm đó, Apple đang trong tình trạng tài chính tồi tệ và bên bờ vực phá sản. Là chuyên gia về chuỗi cung ứng, Tim Cook giúp Apple đạt được tỷ suất lợi nhuận cực cao. Tim Cook đã vươn lên vị trí lãnh đạo cao nhất của Apple vào năm 2011 và đảm nhận vị trí CEO công ty chỉ vài tháng trước khi Steve Jobs qua đời.

Theo Tim Cook, để trở thành một người kế nhiệm giỏi cho ông Steve Jobs không hề dễ dàng và bản thân ông không xem Steve Jobs là đối thủ cạnh tranh. Ông cũng cho biết kể từ khi làm việc tại Apple, ông cảm thấy rất vui khi được chia sẻ những thành tựu trong nhiệm kỳ của mình với Steve Jobs cũng như cả công ty, bởi công lao thuộc về tất cả mọi người.

Dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, vốn hóa thị trường của Apple đạt 1.000 tỉ USD vào năm 2018 và trở thành công ty Mỹ đầu tiên gia nhập câu lạc bộ nghìn tỉ USD. Giá trị thị trường của Apple đạt 2.000 tỉ USD vào năm 2020 và đến tháng 9.2023, giá trị thị trường công ty đã tăng vọt lên mức 3.000 tỉ USD.

Mặc dù Tim Cook được Steve Jobs lựa chọn kỹ lưỡng nhưng vẫn có những tiếng nói khác nhau trong nhiệm kỳ của ông. Một trong những điểm bị chỉ trích chính đối với Tim Cook là ông đến từ bộ phận tài chính chứ không phải đội ngũ thiết kế của Apple. Ngay cả bản thân Jobs cũng nói rằng Tim Cook “không phải là người làm sản phẩm”. Steve Jobs có mối quan hệ mật thiết với đội ngũ thiết kế của Apple, đặc biệt là cựu Giám đốc thiết kế Jony Ive.

Tim Cook và Ive được cho là thỉnh thoảng có xung đột, nhưng vị CEO hiện tại của Apple đã bác bỏ tuyên bố này và cho rằng đó là báo cáo “không nhất quán với thực tế” và “thiếu hiểu biết” về cách Apple và các nhóm thiết kế sản phẩm của công ty làm việc. Jony Ive rời Apple vào năm 2019 nhưng vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn cho công ty.

Mặc dù giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của Apple cao hơn gấp ba lần so với thời Steve Jobs, nhưng Tim Cook đã phát hành ít sản phẩm mới hơn trong nhiệm kỳ của mình so với thời Steve Jobs. May mắn thay, điều này đang thay đổi.

Apple sắp ra mắt sản phẩm mới quan trọng đầu tiên kể từ Apple Watch, đó là Vision Pro. Thiết bị này được phát triển hoàn toàn mà không có sự giám sát của Steve Jobs.

Tim Cook là động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ của Apple. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh, mảng kinh doanh dịch vụ của Apple là một điểm sáng. Bản thân Tim Cook cũng được khen ngợi vì khả năng thử nghiệm những điều mới và đảm nhận trách nhiệm.

Mẫu xe Apple được đồn đại vẫn đang được phát triển. Hoạt động kinh doanh thành công của Apple Watch, Vision Pro sắp ra mắt và sự tăng trưởng vượt bậc của hoạt động kinh doanh dịch vụ của Apple cho thấy Tim Cook cũng đang tạo ra những kết quả khả quan dưới nhiệm kỳ của ông.

Theo Tech Going