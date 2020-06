Văn phòng chính phủ vừa có văn bản số 4564/VPCP-CN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến phản ánh của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp về việc Tập đoàn Super Energy thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước.

Trước đó, ngày 3/6, Diễn đàn doanh nghiệp có phản ánh nội dung: Tập đoàn Super Energy thông qua mua cổ phẩn của các công ty trung gian thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước (Lộc Ninh 1, 2, 3, 4) tại khu vực biên giới với Campuchia.

"Giới đầu tư điện mặt trời trong nước đặt câu hỏi, nếu không đủ năng lực triển khai dự án vì sao không chuyển nhượng trong nước mà bán cho nước ngoài" - văn bản nêu lại.



Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phù hợp đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh năng lượng.

Thủ tướng ra chỉ đạo sau phản ánh của báo chí về cụm dự án điện mặt trời Lộc Ninh (Nguồn: VPCP)

Nhấn mạnh rằng, vấn đề trên cũng đã được VietTimes phản ánh sâu, sớm và nhiều lần tại loạt bài viết với chủ đề: Tập đoàn Hưng Hải Group và cụm dự án quang điện Lộc Ninh.

Như VietTimes từng đề cập, ngày 25/3/2020, Hội đồng quản trị SEC đã thông qua việc đầu tư không quá 456,7 triệu USD vào 4 dự án điện Lộc Ninh (có tổng công suất 750 MW, do Hưng Hải Group làm chủ đầu tư) tại Việt Nam.

Liên quan tới kế hoạch này, ngay trong tháng 1/2020, Super Solar Co., Ltd (thành viên của SEC) đã thành lập 3 pháp nhân mới tại Việt Nam là SSE Vietnam 1, SSE LN2 và SSE BP3 với quy mô vốn điều lệ lần lượt là 63 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Trong đó, Super Solar chỉ nắm giữ 49% vốn, số cổ phần còn lại (51%) do các cổ đông là bà Châu Mộng Như và ông Tạ Xuân Thắng sở hữu. Vị trí Chủ tịch HĐQT và Giám đốc ở các pháp nhân này lần lượt do ông Jorrmsup Lochaya (SN 1970, Chủ tịch SEC) và ông Chaphamon Chantarapongphan (SN 1974) đảm nhiệm.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, tính đến ngày 31/3/2020, SEC đã tham gia 4 thỏa thuận mua và đầu tư vào các dự án điện tại Việt Nam. Các dự án này có tổng công suất 600 MW, với tổng giá trị đầu tư khoảng 224 triệu USD.



Trong khi đó, tại thời điểm 31/12/2019, SEC chỉ tham gia vào 1 thỏa thuận đầu tư vào dự án quang điện tại Việt Nam, với công suất 50 MW, tổng giá trị đầu tư là 5,5 triệu USD.

Như vậy, có thể thấy trong 3 tháng đầu năm, SEC đã có thêm 3 thỏa thuận đầu tư vào dự án năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

Các dự án này có công suất khoảng 550 MW - đúng bằng tổng công suất của cụm dự án quang điện Lộc Ninh 1 - 3 mà các pháp nhân SSE Vietnam 1, SSE LN2 và SSE BP3 được SEC thành lập từ tháng 1/2020 để rót vốn đầu tư theo kế hoạch.

“Hiện tại, các dự án này đang được thực hiện theo thỏa thuận” (Currently, the projects are being complied with the terms of agreement) - SEC thông tin.

Gần nhất, hôm 3/6, VietTimes cũng đề cập việc nhà thầu Trung Quốc (China Power Construction) được lựa chọn làm tổng thầu EPC cho siêu dự án quang điện Lộc Ninh này./.