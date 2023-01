Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ cao tốc Bắc - Nam đoạn Ninh Bình -Thanh Hóa

VietTimes – Với những thành tích xuất sắc, đáng tự hào trong bảo vệ an ninh Tổ quốc và gìn giữ trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng đã vinh dự được Bộ công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022”.