Thủ tướng: Những sai phạm trên thị trường vốn chỉ là thiểu số

Phát biểu khai mạc “Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế” chiều 22/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá thị trường vốn của Việt Nam đã phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thị trường vốn đã hình thành và vận hành đầy đủ các cấu phần, bao gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh. Quy mô, sản phẩm và thanh khoản tăng nhanh góp phần huy động được nguồn lực tài chính quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ và bổ sung cho kênh cung ứng vốn truyền thống là tín dụng ngân hàng.

Thủ tướng dẫn số liệu, trong giai đoạn 2016-2021, quy mô của thị trường vốn tăng trưởng bình quân 28,5%/năm. Quy mô thị trường năm 2021 đạt 134,5% GDP, gấp 3,5 lần so với năm 2015. Giá trị giao dịch hàng ngày tăng mạnh, bình quân từ đầu năm 2022 đến nay đạt 30.800 tỉ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới vượt trước 3 năm so với mục tiêu đề ra.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thủ tướng đánh giá thị trường vốn còn những hạn chế, bất cập về cấu trúc thị trường, hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực, hệ thống thông tin thị trường… Cá biệt còn một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật khi tham gia thị trường.

Dù vậy, người đứng đầu Chính phủ khẳng định những sai phạm chỉ là thiểu số. “Việc xử lý là cần thiết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đại đa số các nhà đầu tư, doanh nghiệp chân chính, hoạt động lành mạnh, tuân thủ pháp luật. Đây cũng là bước đi cần thiết làm trong sạch thị trường, để thị trường tốt hơn, lành mạnh hơn, an toàn, bền vững hơn” Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ là khuyến khích, tạo mọi thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thị trường, hoạt động lành mạnh, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đồng thời kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm quy định, lợi ích nhóm, trục lợi bất hợp pháp và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ổn định và phát triển thị trường công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thông điệp mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa ra là làm trong sạch, lành mạnh thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp, đưa thị trường vào quỹ đạo phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững./.