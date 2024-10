Eximbank: "Việc chuyển trụ sở ra Hà Nội sẽ được thảo luận công khai, minh bạch"

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa có thông cáo báo chí, phản hồi về các thông tin không rõ nguồn gốc liên quan đến hoạt động của ngân hàng.

Thông cáo của Eximbank cho biết, vào ngày 24/10/2024, ngân hàng nhận được thông tin về một số văn bản lan truyền trên mạng xã hội và xuất hiện trên báo chí liên quan đến hoạt động của EIB, về chủ trương chuyển trụ sở; cấp tín dụng cho khách hàng… kèm theo các bình luận, diễn giải mang tính chất suy diễn chủ quan, quy chụp.

"Các thông tin này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, khách hàng, xâm phạm quyền lợi của cổ đông ngân hàng, đặc biệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Eximbank", thông cáo nêu rõ.

Phía Eximbank khẳng định, là một công ty đại chúng, ngân hàng luôn tuân thủ thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, tôn trọng cổ đông, nhà đầu tư.

Do vậy, Eximbank đề nghị, cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và truyền thông thận trọng trước những nguồn thông tin không rõ nguồn gốc và chưa được kiểm chứng, có tính chất suy diễn chủ quan liên quan tới các hoạt động của Ngân hàng.

Liên quan đến đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường dự kiến diễn ra vào tháng 11/2024 tới đây, nhà băng này cho biết, toàn bộ tài liệu của đại hội được công bố theo quy định tới cổ đông, bao gồm chi tiết tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét về việc chuyển trụ sở ngân hàng, xuất phát từ những lý do cần thiết đến từ nội tại hoạt động của Eximbank

Việc chuyển trụ sở sẽ được thảo luận công khai, minh bạch tại ĐHĐCĐ và chỉ được thông qua nếu đạt tỷ lệ tán thành trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Hồ sơ chuyển trụ sở chính cũng phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, Eximbank thông tin tổng tài sản ngân hàng tăng 11% so với đầu năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Tổng huy động tăng 9,1% so với đầu năm; tăng 12.2% so với cùng kỳ. Dư nợ tăng 15,1% so với đầu năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đều tăng qua các quý (trong đó lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 39% so với cùng kỳ).