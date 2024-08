Sáng 6/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện.

Trước đó, ngày 22/7, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được giới thiệu, bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thống nhất bầu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (57 tuổi), quê quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (nay là phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi); trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện CSND); trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ vị trí Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Dũng từng giữ vị trí: Phó trưởng Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam; Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị; Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam; Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 2/2020, ông Dũng được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.

Từ tháng 3/2020 ông Dũng được Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.