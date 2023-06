Thanh tra Bộ Y tế phạt Công ty cổ phần Gold Tiphar Pharma 12 triệu đồng

VietTimes – Do vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Công ty Cổ phần Gold Tiphar Pharma đã bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt.

Quyết định của Thanh tra Bộ Y tế do ông Nguyễn Văn Nhiên - Phó Chánh Thanh tra - ký hôm nay, 20/6, nêu rõ: Công ty cổ phần Gold Tiphar Pharma (trụ sở ở thôn Nội, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm khi khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có, hoặc không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh, vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Gold Tiphar Pharma phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này và nộp tiền xử phạt trong thời hạn 10 ngày, rồi gửi biên lai nộp tiền phạt cho Thanh tra Bộ Y tế.

Công ty Cổ phần Gold Tiphar Pharma có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: mã số doanh nghiệp: 0801332920, đăng ký lần đầu ngày 25/8/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

Người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Công ty.