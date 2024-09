Còn khoảng tám tháng nữa là đến thời điểm dự kiến ​​khởi động dây chuyền sản xuất chip ở Hokkaido, các quan chức tại hòn đảo cực bắc Nhật Bản coi kế hoạch phát triển hệ sinh thái bán dẫn xung quanh cơ sở nghiên cứu của IBM tại tiểu bang New York là mô hình tối ưu để nuôi dưỡng ngành công nghiệp này.

Việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn không chỉ đòi hỏi các nhà máy sản xuất chip mà còn cần một hệ sinh thái bao gồm các yếu tố như các công ty liên quan và đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực này. Hokkaido định vị tiểu bang New York là một mô hình hàng đầu để học hỏi.

Thống đốc Hokkaido - ông Naomichi Suzuki đã đến thăm New York vào tháng 8 cùng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hokkaido, tham quan cơ sở nghiên cứu của IBM tại Albany, thủ phủ của tiểu bang, và Khu phức hợp công nghệ nano Albany, một trung tâm nghiên cứu có các công ty liên quan đến chất bán dẫn.

Thống đốc Hokkaido Naomichi Suzuki, thứ ba từ phải sang, đến thăm Học viện Bách khoa Rensselaer trong chuyến đi tới tiểu bang New York vào tháng 8 (Ảnh: Nikkei Asia)

Tại cơ sở IBM, nơi có các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn và vật liệu, các kỹ sư Rapidus đang nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất hàng loạt cho con chip trên tiến trình 2 nanomet.

Trong chuyến thăm, Hokkaido đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn phát triển kinh tế của tiểu bang và NY CREATES, đơn vị điều hành khu phức hợp, về hoạt động R&D và phát triển nguồn nhân lực.

"Đây là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy những nỗ lực trong tương lai của chúng tôi", ông Suzuki cho biết. Hokkaido hy vọng sẽ tiếp thu được bí quyết và sử dụng nó để tạo ra một trung tâm toàn diện tại quê nhà có khả năng xử lý mọi thứ từ sản xuất chip đến đào tạo công nhân và R&D.

Khu phức hợp New York đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nhân tài. Hợp tác với nhiều trường đại học, bao gồm các trường trong hệ thống Đại học Tiểu bang New York, khu phức hợp này được sử dụng cho những chuyến đi thực tế của lớp khoa học và nghiên cứu.

Ngoài việc sử dụng các thiết bị sản xuất tiên tiến nhất, sinh viên có thể tích lũy kinh nghiệm thực tập tại các công ty và nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ các nhà nghiên cứu hàng đầu.

Học tập New York, Nhật Bản cũng đã có những nỗ lực tương tự nhằm tăng cường sự hợp tác giữa ngành công nghiệp, học viện và chính phủ tại Hokkaido.

Một tổ chức học viện chính phủ về phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, bao gồm các công ty, tổ chức giáo dục và tổ chức kinh tế, cũng đã được thành lập tại Hokkaido.

Tuy nhiên, sự khác biệt về sức mạnh tài chính giữa New York và Hokkaido là rất lớn. Doanh thu hàng năm của tiểu bang New York vượt quá 200 tỉ USD, trong khi Hokkaido chỉ khoảng 3 nghìn tỉ yên (20,5 tỉ USD). Do vậy, có thể sẽ không khả thi nếu Hokkaido cố gắng áp dụng các phương pháp tương tự, với cùng chi phí, cũng như hệ sinh thái của Albany - thủ phủ của tiểu bang New York.

Theo Nikkei Asia