Thaiholdings muốn nhập thuốc điều trị Covid-19, là loại mà ông Donald Trump từng dùng?

CTCP Thaiholdings (Mã CK: THD) vừa có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về việc tài trợ thuốc chữa Covid-19 cho bệnh nhân nặng.

Theo đó, Thaiholdings và Tập đoàn Xuân Thành muốn được tài trợ 100 tỉ đồng bằng thuốc chữa Covid-19 để chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng tại Việt Nam. Cụ thể, tên thuốc nhập khẩu là “REGEN-COV by Regeneron INC. in USA Ronapreve by Roche INC worldwide”.

Thaiholdings cho biết loại thuốc này có chứng nhận FDA của Mỹ và đề nghị Bộ y tế hỗ trợ, tạo điều kiện và hướng dẫn để công ty thực hiện việc nhập khẩu. Lô thuốc sẽ được bàn giao lại cho Bộ Y tế phân phối, kịp thời chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng, giảm thiểu nguy cơ tử vong.

Trước đó, ngày 2/8/2021, Thaiholdings đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị được uỷ quyền cho phép đơn vị được đàm phán, ký kết hợp đồng và nhập khẩu thuốc chữa Covid-19.

Cụ thể, Thaiholdings dự kiến sẽ nhập về các loại thuốc như: Regen-Cov của Tập đoàn Regeneron INC ở Mỹ, Ronapreve của Tập đoàn Roche INC và các hãng thuốc khác trên toàn thế giới đạt được chứng nhận FDA của Mỹ. Nếu được chấp thuận, khoảng từ 5-10 ngày, đơn vị này sẽ nhập khẩu thuốc chữa Covid-19 về đến Việt Nam.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Ronapreve là thuốc điều trị Covid-19 do công ty công nghệ sinh học Regeneron (Mỹ) và hãng dược Roche (Thụy Sỹ) và hợp tác phát triển. Loại thuốc này thường được biết đến với tên gọi Regen-Cov tại Mỹ và Ronapreve tại các nước khác.

Tháng 7/2021, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã phê chuẩn thuốc Ronapreve để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ tới trung bình. Việc phê chuẩn được đưa ra dựa trên kết quả thử nghiệm giai đoạn ba, trong đó hỗn hợp kháng thể (gồm bộ đôi kháng thể đơn dòng Casirivimab và Imdevimab) giúp giảm đáng kể khả năng các bệnh nhân Covid-19 nhẹ tới trung bình diễn biến nặng đến mức phải nhập viện hoặc tử vong.

Tới tháng 8/2021, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê chuẩn cho thuốc Regen-Cov của Regeneron. Quyết định dựa trên kết quả thu được từ cuộc nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn được thực hiện ở Mỹ, Romania và Moldova.

Đáng chú ý, Regen-Cov của Regeneron từng được chỉ định điều trị Covid-19 cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chưa rõ loại thuốc nhập khẩu mà Thaiholdings nêu trong văn bản gửi Bộ Y tế mà VietTimes đề cập ở đầu bài viết cụ thể là loại nào. Biết rằng, Thaiholdings và Tập đoàn Xuân Thành từng có buổi làm việc với “Tập đoàn Ronapreve by Roche INC worldwide” để mua thuốc chữa Covid-19.

Thaiholdings và Tập đoàn Xuân Thành đều có mối liên hệ với doanh nhân Nguyễn Đức Thuỵ (‘bầu’ Thuỵ). Vị doanh nhân sinh năm 1976 không chỉ nổi tiếng trong vai trò ‘ông bầu’ của hai đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam, mà còn gây ấn tượng lớn trong thương vụ đấu giá cổ phần Khách sạn Kim Liên./.