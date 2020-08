Tencent “bốc hơi” 45 tỷ USD ngay sau khi ông Trump ký lệnh cấm WeChat

Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh cấm Wechat, cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Tencent đã sụt giảm 10% khiến cho giá trị vốn hóa của công ty này "bốc hơi" 45 tỷ USD. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh toàn cầu của Tencent.



Đây là lần sụt giảm tồi tệ nhất của công ty chuyên về mạng xã hội và trò chơi lớn nhất Trung Quốc kể từ năm 2011 đến nay. Lệnh cấm của ông Trump không chỉ ảnh hưởng đến giá trị thị trường của công ty mà còn ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này của Tencent với các đối tác lớn tại Mỹ.



Năm 2019, Tencent được đánh giá là nhà phát hành game lớn nhất thế giới dựa trên doanh thu của công ty. Tencent cũng đang hợp tác với nhiều công ty lớn của Mỹ như Activision Blizzard và Electronics Arts. Ngoài ra, Tencent còn đang nắm giữ cổ phần lớn của Epic Games và Riot Games đây là 2 nhà phát triển game nổi tiếng khi phát hành 2 tựa game đình đám Fortnite và League of Legends.



Trên lý thuyết, việc WeChat bị cấm tại Mỹ không ảnh hưởng quá nhiều đến Tencent, tuy nhiên các nhà đầu tư lại lo ngại rằng việc Mỹ ngăn chặn mọi giao dịch của Tencent sẽ khiến công ty này gặp khó khăn trong tương lai.

Tổng thống Donal Trump ký một lệnh cấm tương tự với TikTok (Ảnh: Bloomberg)

Tổng thống Donald Trump cũng đã ký một lệnh cấm tương tự đối với ứng dụng TikTok với lý do quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia và thông tin cá nhân của những người sử dụng tại Mỹ. Tuy nhiên lệnh cấm đối với TikTok không gây tác động lớn bởi công ty mẹ của TikTok là ByteDance không có nhiều đối tác tại Mỹ.Chuyên gia kinh tế Graham Webster nhận định: "Lệnh cấm nhằm vào WeChat và TikTok là do những quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia cũng như những lo ngại về việc thu thập trái phép dữ liệu người dùng. Tuy nhiên việc cấm giao dịch 2 công ty trên có lẽ là một hành động với mục đích chính trị".Theo