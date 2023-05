Techcombank thu hơn 1.700 tỉ đồng từ bán tòa nhà hội sở cũ ở 191 Bà Triệu

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã CK: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.623,3 tỉ đồng, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 25,5% kế hoạch năm.

Kết thúc quý 1/2023, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank đạt 9.299,9 tỉ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 6.526,8 tỉ đồng, giảm 19,5%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.944,1 tỉ đồng, tăng 15,2%.

Đáng chú ý, trong quý đầu năm 2023, Techcombank còn ghi nhận khoản lãi từ hoạt động khác lên tới 1.057 tỉ đồng, gấp 2,1 lần so với quý 1/2022, chủ yếu là lãi từ bán bất động sản đầu tư (731 tỉ đồng) và lãi từ các công cụ tài chính phái sinh khác (123,8 tỉ đồng).

Cụ thể, thu nhập từ bán bất động sản đầu tư của Techcombank đạt 1.775,2 tỉ đồng và chi phí bán bất động sản đầu tư là 1.044,2 tỉ đồng. Trước đó, trong quý 1/2022, ngân hàng không ghi nhận thu, chi từ hoạt động này.

Techcombank cho biết, trong quý 1/2023, ngân hàng đã bán tòa nhà hội sở cũ ở số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng để chuyển về trụ sở mới ở số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Theo tìm hiểu của VietTimes, tòa nhà ở số 191 Bà Triệu trước đây là tòa tháp B – Vincom Bà Triệu, được Techcombank mua lại từ Vingroup vào năm 2011, sau đó đổi tên thành Techcombank Tower. Tòa nhà này được Techcombank sử dụng làm hội sở chính từ năm 2012 - 2022.

Trong khi đó, trụ sở mới của Techcombank sở hữu vị trí đắc địa với 2 mặt tiền, tọa lạc tại góc ngã tư Quang Trung – Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội. Tòa nhà này có quy mô 22 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn sử dụng là 36.355 m2.

Tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Techcombank đạt 723,5 nghìn tỉ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 465,4 nghìn tỉ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng nhẹ lên mức 0,84%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 133,8%.

Về phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của Techcombank tại thời điểm 31/3/2023 đạt 387,3 nghìn tỉ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm và tăng 17,8% so với một năm trước.

Trong đó, số dư tiền gửi có kỳ hạn đạt 263,2 nghìn tỉ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm và tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 124,1 nghìn tỉ đồng, giảm 6,3% so với quý trước và giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ CASA ở mức 32%./.