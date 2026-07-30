Tàu sân bay USS George Washington trên vịnh Đà Nẵng
Có mặt trên vịnh Đà Nẵng từ sáng 30/7, siêu tàu sân bay USS George Washington sừng sững như pháo đài giữa biển.
Có mặt trên vịnh Đà Nẵng từ sáng 30/7, siêu tàu sân bay USS George Washington sừng sững như pháo đài giữa biển.
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