Tàu sân bay USS George Washington trên vịnh Đà Nẵng

Trận chung kết World Cup 2026 khép lại với thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha, nhưng dư âm lại đến từ màn xô xát trên sân. Tiền vệ Leandro Paredes không giữ được bình tĩnh, liên tiếp đánh ngã hậu vệ Eric Garcia và tiền vệ Gavi, khiến cầu thủ hai đội lao vào hỗn chiến ngay sau tiếng còi mãn cuộc.