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Tàu sân bay USS George Washington trên vịnh Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Có mặt trên vịnh Đà Nẵng từ sáng 30/7, siêu tàu sân bay USS George Washington sừng sững như pháo đài giữa biển. 

Tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh XM.
Tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh XM.

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Từ khóa:

#Siêu tàu sân bay #USS George Washington #Hải quân Mỹ #Đà Nẵng

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