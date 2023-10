VietTimes – Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn so với kỳ vọng ​​trong quý 3/2023 nhờ lực lượng tiêu dùng mạnh mẽ dù lãi suất cao và chịu áp lực lạm phát.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, GDP quý 3/2023 của nước này tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức kỳ vọng 4,7% của các nhà kinh tế học được Dow Jones khảo sát.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ đến từ sự đóng góp của chi tiêu tiêu dùng, lượng hàng tồn kho tăng, xuất khẩu, đầu tư nhà ở và chi tiêu chính phủ tăng.

Chi tiêu tiêu dùng, được đo bằng chi tiêu tiêu dùng cá nhân, tăng 4% trong quý 3, trong khi chỉ tăng 0,8% trong quý 2. Tổng đầu tư tư nhân trong nước tăng 8,4%, chi tiêu và đầu tư của chính phủ tăng 4,6%.

Chi tiêu ở cấp độ người tiêu dùng phân chia khá đồng đều giữa hàng hóa và dịch vụ, trong đó hai thước đo này lần lượt tăng 4,8% và 3,6%.

Đây là mức tăng GDP lớn nhất kể từ quý 4 năm 2021.

“Báo cáo này xác nhận một điều mà chúng tôi đã biết: Người tiêu dùng đi mua sắm nhiều trong quý 3”, Michael Arone, chiến lược gia trưởng đầu tư đến từ hãng State Street Global Advisors, cho hay. “Tôi không nghĩ bất kỳ điều gì trong báo cáo này làm thay đổi viễn cảnh về chính sách tiền tệ. Đó là lý do mà các thị trường không có nhiều phản ứng”.

Mặc dù báo cáo này có thể tạo cho Fed một chút động lực để giữ nguyên chính sách thắt chặt, nhưng các nhà giao dịch vẫn đặt cược vào khả năng không có thêm một đợt nâng lãi suất nào khác trong cuộc họp chính sách tổ chức vào tuần tới, theo dữ liệu của CME Group. Theo khảo sát của hãng này, chỉ có 27% khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp của Fed tháng 12.

GDP của Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng (Ảnh: CNBC)

Trong một báo cáo kinh tế khác công bố hôm 26/10, Bộ Lao động Mỹ thông báo con số người thất nghiệp tự khai là 210.000 trong tuần kết thúc vào ngày 21/10, tăng 10.000 so với quý trước đó và cao hơn chút ít so với ước tính 207.000 của Dow Jones. Ngoài ra, đơn đặt các loại hàng hóa lâu bền tăng 4,7% trong tháng 9, hơn nhiều so với mức tăng 0,1% trong tháng 8 và con số dự báo 2%.

Trong thời điểm mà nhiều nhà kinh tế học cho rằng Mỹ có thể rơi vào một cuộc suy thoái nhẹ, đà tăng trưởng vẫn tiếp tục giữ nhịp độ nhờ chi tiêu tiêu dùng vượt mong đợi.

Mặc dù nền kinh tế Mỹ đã chứng minh được sự bền bỉ trước vô vàn thách thức, nhưng hầu hết các nhà kinh tế học đều dự báo rằng đà tăng trưởng sẽ chậm lại đáng kể trong những tháng tới.

Tuy nhiên, phần lớn họ đều cho rằng Mỹ có thể tránh rơi vào suy thoái dù có thể có thêm những cú sốc trong tương lai./.

Theo CNBC