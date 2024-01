Tạm dừng lưu thông hàng hóa 02 sản phẩm: Yangxindan và An Cung Hoàn Fuwak-hk

VietTimes – Cục An toàn thực phẩm thông báo tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa là 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Yangxindan và An Cung Hoàn Fuwak-hk do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ FUWAH-HK sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) vừa có công văn gửi Sở ATTP TP.HCM, Sở Y tế các tỉnh và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ FUWAH-HK (Lô MA5-2 Đường số 4, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), thông báo tạm dừng lưu thông 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Yangxindan (số lô SX: 11223001, NSX: 20.06.2023, HD: 20.06.2026) và An Cung Hoàn Fuwak-hk (số lô SX: 11123001, NSX: 29/06/2023, HD: 29/06/2026) do vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

An Cung Hoàn Fuwak-hk (trái) và Yangxindan (phải)

“Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ FUWAH-HK có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 15 ngày. 2 sản phẩm nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường” – đại diện Cục ATTP yêu cầu.