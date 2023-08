Theo đại diện Cục An toàn thực phẩm, hiện trên thị trường xuất hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ROYAL PREMIUM PLACENTA & COLLAGEN 30.000 được quảng cáo là làm đẹp da, chống lão hoá.

Nhưng, đáng chú ý là sản phẩm này được công bố có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5537/2023/ĐKSP ngày 3/7/2023 do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp cho Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Hera (địa chỉ: Tầng 46 Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) do Công ty Kotobuki Co.,Ltd (địa chỉ: 9-35 Kaminoboricho, Naka-ku, Hiroshima 730-0014 Japan) sản xuất.

Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm đã lên tiếng bác bỏ tính hợp pháp của Giấy tiếp nhận đăng ký này.

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ROYAL PREMIUM PLACENTA & COLLAGEN 30.000 giả mạo

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua tra cứu dữ liệu tại Cục, đến thời điểm hiện tại, Cục An toàn thực phẩm không hề cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ROYAL PREMIUM PLACENTA & COLLAGEN 30.000.

Như vậy, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nêu trên là giả mạo. Khi Giấy đăng ký tiếp nhận bản công bố là giả mạo, thì sản phẩm cũng không thể là thật.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

“Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm nêu trên. Nếu phát hiện sản phẩm lưu thông trên thị trường đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật” - Thông báo của Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh.

Trước đó một tuần, Cục An toàn thực phẩm cũng đã thông báo về Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm Tiểu đường bà Sáu là giả mạo.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm khẳng định Cục không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7335/2020/ĐKSP ngày 07/08/2020 và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3735/2020/XNQC-ATTP ngày 20/11/2020 cho sản phẩm Tiểu đường Bà Sáu của Nhà thuốc Bà Sáu (địa chỉ: Số 9B tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7335/2020/ĐKSP ngày 07/08/2020 và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm Tiểu đường Bà Sáu là giả mạo

Cục An toàn thực phẩm đã chuyển thông tin vụ việc đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội.