Tài sản của Mark Zuckerberg “bốc hơi” 11 tỉ USD chỉ trong 1 ngày

Cổ phiếu Meta giảm 25% xuống còn 97,94 USD hôm 27/10 - mức thấp nhất kể từ tháng 12/2016, theo Forbes.

Trước đó, gã khổng lồ công nghệ này đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2022 với doanh thu sụt giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 27,7 tỉ USD. Tương tự, lợi nhuận ròng của Meta trong kỳ cũng giảm tới 50% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,4 tỉ USD. Các chỉ tiêu này đều thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của nhiều nhà phân tích.

Chưa dừng lại ở đó, mảng kinh doanh thực tế ảo và tăng cường của Meta đã “bốc hơi” một con số khổng lồ 9,4 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm 2022 khi cố gắng tạo ra metaverse.

Với lĩnh vực này, Meta dường như đang thất bại thảm hại, Forbes bình luận.

Ngay sau khi kết quả kinh doanh của Meta được công bố, Mark Zuckerberg cho biết, có thể rất nhiều người không đồng ý với khoản đầu tư vào metaverse. "Nhưng tôi cho rằng đây là lĩnh vực rất quan trọng và sẽ là sai lầm nếu chúng ta bỏ qua bất kỳ điều gì trong lĩnh vực này, về cơ bản đây là một lĩnh vực rất quan trọng trong tương lai", Mark Zuckerberg nói.

Cổ phiếu Meta sụt giảm đã đẩy Mark Zuckerberg từ vị trí 25 xuống 29 trong bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes.

2022 có vẻ không phải là một năm may mắn đối với Zuckerberg. Cổ phiếu Meta đã tăng cao trong thời kỳ đại dịch và đạt đến đỉnh điểm vào 7/9/2021, nâng tài sản của Zuckerberg lên 136,4 tỉ USD. Hiện, Zuckerberg đã mất 100 tỷ USD, gần 3/4 tài sản của ông so với thời kỳ cổ phiếu ở đỉnh cao.

Cùng với sự thua lỗ trong lĩnh vực metaverse, Meta đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ TikTok về phí quảng cáo - nguồn tạo ra phần lớn doanh thu của nền tảng mạng xã hội này - cũng như sự rút lui của các nhà quảng cáo trong bối cảnh lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra.

Meta đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về quyền riêng tư của Apple vào năm ngoái, khiến các công ty công nghệ khó theo dõi người dùng trên các ứng dụng. Đây cũng là nguyên nhân khiến doanh thu quảng cáo của Meta sụt giảm./.

Nguồn tham khảo: Forbes