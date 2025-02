Sức khỏe 8 người gặp nạn trong vụ xe khách va chạm với xe đầu kéo làm 6 người tử vong

Khởi tố lái xe khách

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, ở Mỹ Đức, Hà Nội).

Anh Hùng là lái xe khách gây tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 6, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, Sơn La, khiến 6 người tử vong và 8 người bị thương.

Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố đối với lái xe Nguyễn Đình Hùng. Ảnh: Công an Sơn La.

Theo Công an tỉnh Sơn La, vào khoảng 23h30 ngày 21/2, tại Km 235+100 quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, Sơn La, xe khách do anh Nguyễn Đình Hùng cầm lái, di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội, bất ngờ va chạm với xe đầu kéo đi chiều ngược lại, do anh Đ.X.T điều khiển.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 6 người thiệt mạng, gồm 5 hành khách trên xe khách và tài xế xe đầu kéo, 8 người khác bị thương.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Nguyễn Đình điều khiển xe khách đi qua đoạn đường cong cua, mặt đường trơn trượt do mưa và không đảm bảo tốc độ an toàn. Hậu quả, phần đuôi xe khách trượt sang làn đường ngược chiều và va chạm với xe đầu kéo do anh T điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N. Giang.

Công an kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý trong cơ thể của tài xế Nguyễn Đình Hùng đều âm tính.

Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, động viên các gia đình nạn nhân và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

8 nạn nhân bị thương không nguy hiểm tới tính mạng

Trao đổi với VietTimes, bác sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết đêm 21/2 đơn vị tiếp nhận, cấp cứu 8 người bị thương trong vụ tai nạn xe khách trên Quốc lộ 6.

Theo bác sĩ Hà, khi tiếp nhận cấp cứu 8 bệnh nhân, có người bị dập bàn tay, chấn thương nặng. Sau khi sơ cứu, 3 bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và 3 nạn nhân khác được chuyển viện lên viện tỉnh.

Các bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân bị thương. Ảnh: Báo Lạng sơn.

"Sau khi cấp cứu, 8 nạn nhân đều không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, 2 nạn nhân lớn tuổi bị dập nát hai bàn tay, lo ngại có thể gặp di chứng về sau, nên chưa thể đánh giá chính xác tình trạng.

Các bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La hiện đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Hai trường hợp còn lại ở lại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu sức khỏe đã ổn định và tỉnh táo", bác sĩ Hà thông tin.

Đối với các nạn nhân tử vong, bác sĩ Hà cho biết hiện gia đình các nạn nhân đã đưa về nhà để tổ chức tang lễ.