Startup do SoftBank hậu thuẫn tung tiền đầu tư vào KOLs trên Youtube và Tiktok

Keli Network Inc. – công ty khởi nghiệp có trụ sở tại New York – cho biết đang hợp tác với WebTVAsia để đầu tư 30 triệu USD vào những người có ảnh hưởng (KOLs) sắp ra mắt.

Đây là một phần của gói 500 triệu USD mà Jellysmack đã dành để đầu tư cho các cá nhân hoạt động mạng xã hội với mục tiêu phát triển lâu dài cho startup.

Nguồn tài chính để đầu tư vào các KOLs của Jellysmack khác với quỹ người sáng tạo do Alphabet Inc. và Meta Platforms Inc. thành lập, vốn trả tiền cho các video thu hút người xem.

Jellysmack cấp tiền mặt trả trước - dựa trên công việc hiện có và dự kiến trong tương lai của những nhà sáng tạo. Khoản vốn này cho phép nhà sáng tạo chi tiền vào các thiết bị sản xuất hoặc tiếp thị - để đổi lấy việc cắt giảm doanh thu.

Một công ty khởi nghiệp khác cung cấp tiền trả trước cho người sáng tạo là Spotter Inc. có trụ sở tại Los Angeles, cũng đã ứng trước 600 triệu USD để đổi lấy quyền cấp phép độc quyền đối với danh mục phụ trên YouTube và doanh thu quảng cáo của người sáng tạo.

Trong danh sách KOLs của Jellysmack có Youtuber lớn nhất thế giới Felix Kjellberg, hay còn được gọi là PewDiePie; Youtuber người Ả Rập-Israel Yassin của Nas Daily; Nuseir Yassin; và người có ảnh hưởng người Mỹ gốc Nigeria Jackie Aina, hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Jellysmack hiện đang lên kế hoạch giải ngân 30 triệu USD trong vòng sáu tháng để giúp những người sáng tạo trở thành “MrBeast của Châu Á”, theo Ezechiel Ritchie, Tổng giám đốc Jellysmack tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

“Có một thị trường cho hình thức kinh doanh này. Rất khó để những người sáng tạo truyền thống hoặc những Youtuber đến ngân hàng và vay tiền", Ritchie cho biết.

Được người sáng lập SoftBank, Masayoshi Son, mệnh danh là “một tập thể sáng tạo theo phong cách thế kỷ 21” vào năm ngoái, Jellysmack sử dụng công nghệ máy học để giúp những người có ảnh hưởng và thương hiệu kiếm tiền từ công việc của họ trên các nền tảng như Instagram của Meta và YouTube của Alphabet, với doanh thu từ quảng cáo không được tiết lộ.

Giống như nhiều vụ đặt cược lớn của SoftBank trong lĩnh vực gọi xe và thương mại điện tử, Jellysmack cũng phải cắt giảm chi phí trong bối cảnh công nghệ toàn cầu sụt giảm, sa thải 8% nhân viên của mình sáu tháng trước khi tái khởi động các dự án liên quan đến tiền điện tử.

Nhưng nền kinh tế sáng tạo trị giá 100 tỉ USD vẫn tiếp tục tăng trưởng, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của các video ngắn và bởi các nghệ sĩ đầy tham vọng.

Khi SoftBank đầu tư vào Jellysmack năm ngoái, các công ty kinh doanh trong lĩnh vực sáng tạo được hỗ trợ vốn mạo hiểm đã thu hút được khoản đầu tư trị giá 939 triệu USD, gấp đôi năm trước, theo dữ liệu của Crunchbase.

Jellysmack từ chối tiết lộ chi tiết về khoản đầu tư của SoftBank, nhưng cho biết số tiền này đã đưa họ vào hàng ngũ những kỳ lân với mức định giá từ 1 tỷ USD trở lên. Sau vòng đầu tư này, nền tảng đã có được một danh sách 200 khách hàng.

Theo Jellysmack, từ năm 2019 đến nay công ty đã trả hơn 175 triệu USD doanh thu cho những người sáng tạo nội dung và hiện có kí kết hợp đồng với 500 người sáng tạo.

WebTVAsia, công ty cạnh tranh với Uuum Co. của Nhật Bản, đang hy vọng Jellysmack sẽ giúp họ tạo ra nhiều doanh thu hơn từ 3.500 người sáng tạo trên khắp châu Á.

Kiếm tiền từ video và các tài sản trí tuệ khác vẫn là một thách thức ở các thị trường đang phát triển như Việt Nam, nơi doanh thu quảng cáo từ các nền tảng mạng xã hội có xu hướng thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế tiên tiến, Fred Chong, người sáng lập WebTVAsia cho biết trong một cuộc phỏng vấn

“Chúng tôi thấy những người sáng tạo châu Á được định giá thấp hơn” so với các thị trường như Mỹ. WebTVAsia hy vọng sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài với Jellysmack và khai thác chuyên môn của mình trong việc chỉnh sửa nội dung cho nhiều nền tảng và sử dụng máy học để khám phá tài năng mới và kiếm tiền từ nội dung, ông nói: "Đây là giai đoạn một của sự hợp tác này", Chong nói./.

Nguồn tham khảo: Bloomberg