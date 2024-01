SSI: Áp lực tỷ giá đang cao dần

VietTimes – Khác với xu hướng tích cực thường thấy vào đầu năm, áp lực đối với tỷ giá hiện nay đang cao dần, một phần do thị trường đang đánh giá lại khả năng giảm lãi suất của FED, theo báo cáo của SSI.

Báo cáo thị trường tiền tệ, trái phiếu tuần vừa công bố của CTCP Chứng khoán SSI (SSI) cho biết, tỷ giá USD/VND đang có xu hướng tăng nhẹ dưới áp lực mạnh lên của đồng USD.

Cụ thể, tỷ giá liên ngân hàng kết tuần 15/1 – 19/1/2024 ở vùng 24.550 đồng đổi 1 USD, tăng 0,2% so với cuối tuần trước và đưa mức tăng giá từ đầu năm đến nay lên 1,2%.

Dù vậy, SSI đánh giá mức biến động này nhìn chung vẫn tương đối ổn định so với các đồng tiền trong khu vực.

Biến động các đồng tiền so với USD (Nguồn: SSI)

SSI cho biết, tỷ giá niêm yết của Vietcombank đã tăng 100 đồng so với tuần trước đó, đóng cửa tuần 15/1 – 19/1 quanh mức 24.355 – 24.725 đồng/USD.

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng giá nhẹ, kết tuần ở mức 24.880 đồng/USD, tăng 30 đồng so với tuần trước. Tuy nhiên, tỷ giá tự do đã có sự bứt phá khi tăng tới 200 đồng trong phiên giao dịch đầu tuần này (22/1 – 26/1).

Theo SSI, khác với xu hướng tích cực thường thấy vào đầu năm, áp lực đối với tỷ giá hiện nay đang cao dần, một phần do thị trường đang đánh giá lại khả năng giảm lãi suất của FED, chưa kể tới chênh lệch lãi suất VND-USD âm kéo dài khiến áp lực rút vốn tăng dần.

Bên cạnh đó, cán cân thương mại cũng khó có khả năng hỗ trợ tích cực như giai đoạn 2023, và những số liệu xuất nhập khẩu đầu tháng 1/2024 đã thể hiện xu hướng này khi nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu khá nhiều.

Ngoài ra, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt khiến biến động tỷ giá trên thị trường tự do khó lường hơn.

Về dài hạn, báo cáo kinh tế vĩ mô mới công bố của CTCP Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, trong năm nay, khi chính sách tiền tệ toàn cầu bắt đầu nới lỏng, đồng USD có xu hướng mất giá trên diện rộng và sẽ giảm áp lực lên tỷ giá trong nước.

MBS nhận định, tỷ giá năm 2024 sẽ dao động trong vùng 23.800 – 24.300 đồng/USD và vẫn tiếp tục sẽ được hỗ trợ bởi các yếu tố như thặng dư thương mại, giải ngân FDI tích cực, kiều hối ổn định, du lịch quốc tế hồi phục mạnh./.