Sáp nhập đơn vị hành chính: Miễn phí đổi giấy tờ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 20/3, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 giao Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu Chính phủ bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công, quản lý xã hội theo chức năng. Mục tiêu là hướng đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp không phụ thuộc địa giới hành chính. Các công việc này hoàn thành trước 30/6.

Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo việc sắp xếp công an xã, phường, đặc khu phù hợp với việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức thực hiện.

Hệ thống một cửa tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Mai.

Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu Chính phủ và Bộ Công an bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công, quản lý xã hội theo hướng số hóa.

Các dịch vụ được cung cấp trực tuyến, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, và miễn phí hoàn toàn đối với cá nhân, tổ chức phải thay đổi giấy tờ, thủ tục do sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6.

Tham mưu cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an; đồng thời, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo công an các cấp tăng cường công tác, phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, vận động quần chúng nhân dân, bảo đảm giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp các các vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.