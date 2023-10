Phiên khai mạc diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cùng dự, có Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội.

Theo chương trình được thông qua sáng nay, tại Kỳ họp này, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết gồm: dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự án Luật Viễn thông (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến với 8 dự án Luật, gồm: dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật Đường bộ; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 (trong đó có xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; xem xét Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026); xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ: kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Được biết, với tinh thần làm việc khẩn trương, ngay sau lễ khai mạc, Quốc hội nghe 4 báo cáo:, gồm Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày; Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày,...