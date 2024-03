Samsung gia nhập liên minh toàn cầu phát triển công nghệ 6G hỗ trợ AI

Samsung Electronics mới đây đã gia nhập một liên minh toàn cầu nhằm dẫn dắt phát triển công nghệ và mở rộng hệ sinh thái 6G được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ này sẽ không chỉ thay thế mạng di động 5G mà còn hứa hẹn nhiều cải tiến lớn về mặt dung lượng và tốc độ.

Samsung cho biết họ sẽ tham gia với tư cách là thành viên sáng lập của Liên minh AI-RAN. RAN là viết tắt của Radio Access Network, là một loại cơ sở hạ tầng dành cho mạng di động.

Các thành viên sáng lập bao gồm 10 công ty viễn thông, công ty phần mềm và một trường đại học, bao gồm Samsung Electronics, Nvidia, ARM, SoftBank, Ericsson, Nokia, Microsoft và Đại học Northeastern.

Gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc thông báo Liên minh AI-RAN đã chính thức ra mắt tại Mobile World Congress 2024 (MWC- Đại hội Thế giới Di động), một triển lãm công nghệ được tổ chức thường niên tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha.

Công ty cho biết: “Samsung Electronics có kế hoạch dẫn đầu nhóm nghiên cứu và hệ sinh thái 6G bằng cách áp dụng AI vào công nghệ truyền thông không dây để dẫn đầu đổi mới dịch vụ và nâng cao hiệu quả mạng bằng cách tham gia vào liên minh này”.

Liên minh có kế hoạch nghiên cứu công nghệ thông qua ba nhóm làm việc riêng biệt: AI for RAN, AI and RAN và AI on RAN.

Nhóm AI for RAN chuyên nghiên cứu công nghệ tối ưu hóa cho truyền thông không dây. Tận dụng AI và học máy. Nhóm này đặt mục tiêu cải thiện tần suất, chi phí và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Trong khi đó, nhóm AI and RAN tập trung vào sự hội tụ của AI và công nghệ mạng không dây. Mục tiêu của nó là tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài nguyên hiệu quả và tối đa hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng.

Cuối cùng, nhóm AI on RAN được giao nhiệm vụ phát triển các ứng dụng và dịch vụ AI cải tiến mạng không dây.

Samsung Electronics cho biết thêm, các kết quả nghiên cứu như báo cáo kỹ thuật và sách trắng từ các hoạt động này dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào việc khám phá các dịch vụ mới, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn và thương mại hóa dịch vụ mạng 6G.

Charlie Zhang, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Trưởng nhóm đổi mới tiêu chuẩn và di động tại Samsung Research America, cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra những thay đổi mới tập trung vào mạng AI và 6G, đổi mới cách mọi người tương tác với công nghệ và tạo ra giá trị mới”.

Để chuẩn bị cho 6G, Samsung đã thành lập một trung tâm nghiên cứu truyền thông thế hệ tiếp theo thuộc Samsung Research vào năm 2019. Trung tâm này đã xuất bản sách trắng về 6G vào năm 2020 và sách trắng về tần số 6G vào năm 2022.

Hơn nữa, Samsung cho biết họ đang đóng vai trò dẫn đầu trong nhóm nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường dịch vụ mạng 6G, chẳng hạn như tổ chức Diễn đàn Samsung 6G đầu tiên vào tháng 5 năm 2022.

Theo Korea Times