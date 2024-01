VietTimes – Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại TP Hội An.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại TP Hội An được Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An đầu tư xây dựng trên một phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam, thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, việc chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP Hội An tại Công văn số 1544/UBND ngày 10/6/2022 thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại TP Hội An là không đúng thẩm quyền.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại số 30 đường Nguyễn Tất Thành, Hội An

Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh ký kết với Công ty CP Kiểm định an toàn HDN Hội An, Cty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam đóng góp bằng toàn bộ tài sản đã đầu tư trên đất từ trước, trong đó có nhà xưởng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới vừa mới được xây dựng sau khi được cấp Giấy phép xây dựng số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 về xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; tất cả các tài sản trên đất này chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản cho Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam.

Do đó, việc Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam đóng góp bằng tài sản đã đầu tư trên diện tích 3.230m2 đất để hợp tác kinh doanh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới là không đúng quy định.

Ngoài ra, hai công ty trên còn hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên diện tích đất nhà nước cho thuê để xây dựng kho bảo quản và chứa vật tư, thiết bị là không phù hợp với mục đích.

Theo đó, Phòng Quản lý đô thị Hội An đã cấp GPXD số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 còn tồn tại một số sai sót như: Việc ban hành mẫu GPXD không đúng theo quy định tại mẫu số 08 của Nghị định số 15 ngày 3/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Phòng Quản lý đô thị Hội An cấp giấy phép cho Cty CP kiểm định HDN Hội An là không đúng theo điều 3, Nghị định 53 ngày 8/5/2017.

Với những vi phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND TP Hội An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan về thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại TP Hội An không đúng thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hội An.

Đối với UBND TP Hội An, đề nghị chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị TP Hội An tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan trong việc cấp GPXD số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 cho Công ty CP Kiểm định an toàn HDN Hội An.