PVOil: Ông Đoàn Văn Nhuộm về lại ghế Tổng Giám đốc, ông Cao Hoài Dương lên ghế Chủ tịch HĐQT?

Nửa đầu năm 2020, do biến động giá xăng dầu thế giới và dịch Covid-19, doanh thu thuần của PVOil đạt 29.339 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái; lỗ sau thuế ở mức 350 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2019 lãi 271 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của PVOil đạt 21.722 tỷ đồng, giảm 18% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu giảm nhẹ xuống còn 10.447 tỷ đồng./.