Polestar 5 được trang bị pin của công ty Hàn Quốc SK On, cung cấp phạm vi lái xe vượt trội

VietTimes – Ngày 6/11, công ty Polestar thông báo đã ký thỏa thuận cung cấp pin lithium-ion cho mẫu xe điện Polestar 5 sắp ra mắt với nhà sản xuất pin SK On của Hàn Quốc.

Xe điện GT 4 cửa hiệu suất cao, phát triển trên mẫu xe ý tưởng Precept sẽ được cung cấp năng lượng từ các tế bào pin siêu dài 22 inch (56 cm) của SK On. Theo thông cáo báo chí của SK On, pin sử dụng chất hóa học hiệu suất cao, loại có hàm lượng niken cao sẽ mang lại mật độ năng lượng cao cho "phạm vi lái xe vượt trội", có tính năng sạc nhanh, xả ổn định hiệu quả và độ "an toàn tuyệt vời".

Polestar chưa cung cấp số liệu chính xác nhưng dự đoán thông số kỹ thuật sẽ rất mạnh, tương tự như những mẫu xe điện cao cấp khác. Theo các thông tin trước đó, mẫu xe Polestar 5 sẽ được trang bị hệ truyền động dẫn động bốn bánh, động cơ kép có công suất đạt 650 kilowatt, mô-men xoắn 900 N.m. Phạm vi hoạt động của xe có thể đạt tới 373 dặm (600 km) cho một lần sạc đầy.

Hoạt động sản xuất dây chuyền Polestar 5 hiện được lên kế hoạch vào năm 2025, chậm hơn một chút so với năm 2024 như đã công bố trước đó.

Theo thông cáo báo chí của SK On, (công ty do SK Innovation thành lập vào năm 2021) Tập đoàn SK đã đầu tư vào Polestar thông qua Quỹ Di động Mới và ký một biên bản ghi nhớ (MOU) “để tăng cường sự hợp tác của doanh nghiệp trong lĩnh vực xe điện".

Theo thỏa thuận này, trong tương lai sẽ có nhiều mẫu xe Polestar được trang bị pin SK On, ngoài các gói pin do LG Energy Solution và CATL sản xuất cho những mẫu xe, phát triển trên các nền tảng SPA2 và CMA đã được chọn vào năm 2019.

Nguyên mẫu xe điện Polestar 5. Ảnh InsideEVs

Thomas Ingenlath, Giám đốc điều hành Polestar trong cuộc phỏng vấn với InsideEVs cho biết: “Mối quan hệ của công ty với SK On đã có kết quả sau MOU ban đầu và khoản đầu tư của SK vào thương hiệu của chúng tôi. Polestar 5 đang được phát triển với tốc độ nhanh chóng, sẽ trang bị loại pin dung lượng cao của SK On để mang lại hiệu suất mạnh mẽ như dự kiến cho mẫu xe du lịch lớn của chúng tôi”.

Jee Dong-seob, Giám đốc điều hành của SK On cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Polestar trên mẫu xe điện hàng đầu của hãng. Chúng tôi sẽ củng cố mối quan hệ hợp tác với Polestar và phát triển những cơ hội mới trên cơ sở của thỏa thuận này”.

Nguyên mẫu xe điện Polestar 5. Video InsideEVs

Trong quý 3/2023, Polestar đã bán được gần 14.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện, kế hoạch cho năm 2023 là cung cấp tổng cộng 60.000 - 70.000 xe điện.

Theo InsideEVs