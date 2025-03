Ấn Độ ra mắt taxi đạt an toàn 5 sao giá chỉ 200 triệu đồng

Chiếc xe giá rẻ đầu tiên ở Ấn Độ đạt chứng chỉ an toàn 5 sao là Maruti Dzire Tour S sắp được đưa vào chạy taxi phổ thông.

Maruti Suzuki Dzire là một trong những mẫu xe sedan phổ biến nhất trong phân khúc ô tô phổ thông giá rẻ tại Ấn Độ. Mẫu xe này được người thu nhập thấp và giới chạy xe dịch vụ ưa chuộng nhờ thiết kế tiết kiệm, giá rẻ dễ tiếp cận.

Trong năm 2024, Maruti Suzuki đã ra mắt thế hệ mới của chiếc Dzire và được tổ chức Bharat NCAP đánh giá an toàn 5 sao cho thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, liên doanh Nhật Bản chỉ bán Dzire mới cho khách hàng cá nhân.

Maruti Suzuki Dzire Tour S - phiên bản giá rẻ dành để chạy taxi.

Mới đây, Maruti Suzuki tiếp tục tung ra phiên bản Dzire Tour S giá rẻ dành cho khách hàng taxi, chạy dịch vụ, với giá chỉ từ 6,79 Lakh (khoảng 200 triệu VNĐ). Một phiên bản khác dùng nhiên liệu khí hoá lỏng CNG có giá đắt hơn, ở mức 7,74 lakh (khoảng 228 triệu đồng).

Nhìn từ bên ngoài, Maruti Suzuki Dzire Tour S trông giống hệt với phiên bản Dzire LXI, vốn là phiên bản cơ sở hiện đang được bán cho khách cá nhân với giá 6,84 Lakh (khoảng 202 triệu đồng). Phía trước xe có lưới tản nhiệt dạng thanh ngang màu đen, trang bị đèn pha halogen nhưng không có đèn sương mù. Bánh xe dùng mâm thép màu bạc 14 inch.

Những điểm ghi nhớ khác của phiên bản Dzire Tour S bao gồm ăng-ten vây cá mập cùng màu thân xe, đèn hậu LED và logo “Tour S” ở bên trái nắp cốp. Maruti Suzuki cung cấp Tour S mới với 3 màu, cụ thể là trắng, bạc và đen.

Về nội thất, Dzire Tour S mới được trang bị tương tự phiên bản cơ sở tiêu chuẩn Dzire LXI. Các tính năng đủ dùng bao gồm hệ thống điều hòa không khí chỉnh tay, kính cửa sổ chỉnh điện, chìa khoá mở từ xa. Vì là bản taxi nên Tour S không có hệ thống thông tin giải trí lắp sẵn tại nhà máy nên bệ trung tâm hơi thô cứng.

Video khám phá Maruti Suzuki Dzire Tour S phiên bản khí CNG.

Maruti Suzuki Dzire Tour S được cung cấp với hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 1,2 lít tiêu chuẩn, có khả năng sản sinh công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 112 Nm, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp. Phiên bản này có mức tiêu hao nhiên liệu 4 lít/100km và tốc độ tối đa bị giới hạn ở mức 130 km/h. Với phiên bản Tour S dùng khí CNG sản sinh công suất 70 mã lực và mô-men xoắn 102 Nm, đi cùng hộp số sàn 5 cấp.

Điểm nổi bật chính của Maruti Suzuki Tour S như đã nêu ở trên là tính an toàn. Vì phiên bản Dzire tiêu chuẩn đã đạt điểm an toàn 5 sao trong các bài kiểm tra va chạm của Bharat NCAP, nên mặc nhiên bản Dzire Tour S đã trở thành xe taxi đầu tiên của Ấn Độ được đánh giá an toàn 5 sao.

Danh sách các tính năng an toàn trên chiếc sedan giá rẻ này bao gồm 6 túi khí, kiểm soát ổn định điện tử, hỗ trợ dừng xe giữa dốc, ABS với EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Ngoài ra, Maruti Suzuki cũng trang bị cho Dzire Tour S cảm biến đỗ xe và cảnh báo tốc độ.

Theo Cartoq