Phẫu thuật phục hồi thành công xương vùng mặt bị vỡ cho bệnh nhân tai nạn giao thông

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân Trần M. H. (22 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình) trong tình trạng vùng mặt bị dập nát biến dạng, với nhiều vết thương lộ cả xương. Nghiêm trọng hơn là mắt trái có nguy cơ mất chức năng do nhãn cầu tụt vào xoang hàm, nguy cơ di lệch khớp cắn.

Nguyên nhân là do anh H bị tai nạn giao thông khi điều khiển xe gắn máy đã tự ngã và đập mặt vào tay lái xe, khuôn mặt bị biến dạng nặng. Bệnh nhân đã được đưa tới Bệnh viện Việt Đức khám chuyên khoa để loại trừ chấn thương sọ não, chấn thương mắt, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương điều trị.

Theo ThS.BS Trần Hữu Thắng – Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân - bệnh nhân H bị tổn thương nặng, vỡ phức tạp vùng mặt. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị chấn thương tầng giữa sọ mặt, gãy ngành lên xương hàm trên, vỡ xoang hàm, vỡ sàn ổ mắt làm tụt kẹt nhãn cầu vào trong xoang hàm bên trái. Rất may, não anh không bị tổn thương. Tuy nhiên, bệnh nhân có nguy cơ mất thị lực do nhãn cầu bị tụt kẹt, di lệch khớp cắn do gãy ngành lên xương hàm trên, biến chứng có thể gây tàn phế nghiêm trọng cho bệnh nhân.

Để điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ đã hội chẩn và lên phương án điều trị tối ưu giúp bệnh nhân hồi phục chức năng, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cho gương mặt.

“Ca mổ kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, được tiến hành vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng. Các tổn thương xương được phẫu thuật nắn chỉnh, lấy bỏ mảnh xương vụn, dùng nẹp vít kết hợp xương, lót lưới titan sàn ổ mắt để đưa nhãn cầu về đúng vị trí giải phẫu, kết hợp với mổ nội soi dẫn lưu xoang hàm bên trái, khâu thẩm mỹ phục hồi da vùng mặt. Quá trình phẫu thuật đảm bảo chức năng của mắt, mũi và khớp cắn. Khi nâng nhãn cầu lên vị trí hốc mắt cần tránh làm tổn thương các thành phần như cơ vận nhãn, bao ổ mắt, giác mạc,…để không ảnh hưởng đến thị lực người bệnh.” - ThS.BS Trần Hữu Thắng cho hay.

Clip: Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật

Theo bác sĩ Thắng, sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, nói chuyện được, thị lực dần trở về bình thường, khớp cắn đúng, mũi thở và ngửi tốt.

Với ca tai nạn của bệnh nhân H, các bác sĩ ThS.BS Trần Hữu Thắng khuyến cáo người dân nếu không may bị tai nạn chấn thương ở vùng đầu - mặt - cổ, sau khi cấp cứu và xử lý ban đầu, cần tới ngay cơ sở y tế các chuyên khoa: Tai Mũi Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Thẩm mỹ,…kịp thời, tránh biến chứng nặng vĩnh viễn, gây tàn phế, để lại gánh nặng cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội.