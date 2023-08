Nửa năm lỗ hơn 6 tỉ USD, điều gì đã xảy ra với Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Country Garden?

Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư đã không chấp nhận lời xin lỗi của Country Garden. Các chuyên gia cho rằng, việc “đầu tư quá nhiều vào các thành phố cấp ba, cấp bốn và nhỏ hơn” có lẽ là nguyên nhân căn bản dẫn đến việc tập đoàn này “lâm vào tình cảnh khó khăn lớn nhất kể từ khi thành lập”.

Tối ngày 10/8, Country Garden đã đưa ra cảnh báo lợi nhuận và thông báo nội bộ trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong, dự kiến ​​khoản lỗ ròng trong nửa đầu năm nay vào khoảng 45 tỉ đến 55 tỉ NDT (6,3 đến 7,7 tỉ USD), và đang chịu áp lực thanh khoản có tính giai đoạn. Bị ảnh hưởng bởi điều này, khi mở cửa thị trường chứng khoán ngày 11/8, cổ phiếu Country Garden đã mất đứt 14% và giá của nó giảm xuống dưới 1 HKD (đô la Hong Kong).

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc lên kế hoạch "đứng dậy từ nơi vấp ngã" và đề xuất 4 biện pháp tự ứng cứu. Nhưng liệu những biện pháp này có thực sự xoay chuyển được tình thế khó khăn?

Khoản lỗ khổng lồ

Tính đến ngày 30/6/2023, trong nửa đầu năm nay, Country Garden dự kiến ​​sẽ lỗ ròng khoảng 45 tỉ đến 55 tỉ NDT (6,3 đến 7,7 tỉ USD). Trong khi vào nửa đầu năm 2022 họ đã lãi khoảng 1,91 tỉ NDT (267,4 triệu USD).

Theo phân tích của Country Garden, khoản lỗ ròng dự kiến ​​​​chủ yếu là do ảnh hưởng của sự sụt giảm doanh số bán hàng trong ngành bất động sản, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp kết chuyển của ngành kinh doanh bất động sản giảm, tỷ lệ suy giảm giá trị tài sản tăng lên, biến động tỷ giá hối đoái tạo thành lỗ ròng do tỷ giá hối đoái.

Tập đoàn Country Garden có thể trở thành "Evergdande thứ hai" (Ảnh: Thepaper).



Từ góc độ môi trường tổng thể, Country Garden cho hay kể từ năm 2021, ngành bất động sản đã bước vào giai đoạn khó khăn chưa từng có và sự kết hợp của nhiều yếu tố bất lợi đã gây ra những khó khăn và thách thức nghiêm trọng trong việc bán hàng và huy động vốn trên thị trường.

Từ tháng 1 đến tháng 7/2023, doanh số bán cổ phần của Country Garden là 140,8 tỉ NDT (19,4 tỉ USD), giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 61% so với năm 2021; số tiền bán cổ phần thực hiện trong một tháng vào tháng 7 là 12,1 tỉ NDT (1,7 tỉ USD), tháng thứ 4 liên tiếp giảm, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước và giảm 78% so với năm 2021.

Một năm trước, Country Garden đã công bố báo cáo giữa kỳ năm 2022, trong đó sử dụng các thuật ngữ như "hài lòng", "ổn định" và "tài chính tốt". Nửa năm sau, mặc dù Chủ tịch của Country Garden đã đề cập trong bài phát biểu năm mới rằng ông kiên trì tự túc tự cứu và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng ông vẫn tự tin bày tỏ rằng "sự ổn định, liêm chính và nỗ lực của công ty đã được các cơ quan quản lý và tài chính chấp thuận", kênh tài chính vẫn thông suốt, đã nhận được hơn 300 tỉ NDT (41,4 tỉ USD) hỗ trợ tín dụng toàn diện có chủ đích. Trong năm, Country Garden đã bàn giao tổng cộng gần 700.000 ngôi nhà, đứng đầu trong ngành.

Country Garden đã thành lập được 31 năm. Trong bài phát biểu mừng năm mới năm 2022, Chủ tịch tập đoàn đã đề cập rằng công ty xếp thứ 138 trong danh sách Fortune Global 500 và thứ hạng của nó đã tăng lên trong 6 năm liên tiếp. Nhưng trong danh sách mới nhất công bố ngày 2/8 năm nay, Country Garden đã tụt xuống vị trí thứ 206.

Country Garden đổ tiền đầu tư vào các đô thị nhỏ, sức tiêu thụ kém được cho là nguyên nhân khiến họ rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất (Ảnh: Sohu).



Trong 8 tháng qua, ngoài những nhà đầu tư luôn theo dõi sát sao dữ liệu hoạt động hàng tháng của Country Garden, thế giới bên ngoài khó có thể biết được công ty đã lâm vào tình trạng hiện nay như thế nào. Cho đến sáng ngày 8/8, thị trường xuất hiện tin những người nắm giữ hai loại trái phiếu USD của Country Garden vẫn chưa nhận được lãi phải trả vào ngày 7/8, và Country Garden đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Dữ liệu trong báo cáo thường niên năm 2022 cho thấy tổng dư nợ vay của công ty là 271,31 tỉ NDT (37,98 tỉ USD) và tỷ lệ nợ ròng đã giảm xuống 40%, giá trị thấp nhất trong 10 năm.

Vào đầu tháng 4 năm nay, hơn 13 công ty chứng khoán bao gồm JPMorgan Chase Securities và CICC đã tiến hành nghiên cứu về Country Garden, hầu hết đều cho rằng triển vọng của công ty là lạc quan và 8 trong số đó đưa ra đánh giá tăng, dự đoán rằng lợi nhuận ròng năm nay của Country Garden sẽ dao động từ 1 tỉ đến 9,6 tỉ NDT (138 triệu USD - 1,3 tỉ USD). Do đó, Country Garden bất ngờ công bố khoản lỗ hơn 45 tỉ NDT (6,2 tỉ USD) trong nửa đầu năm nay khiến nhiều nhà đầu tư sửng sốt.

Tỷ lệ đầu tư vào các đô thị loại 3, 4 và thấp hơn quá lớn

Trước tình hình vô cùng khó khăn của toàn ngành, Country Garden đã tìm mọi cách để tự cứu mình. Họ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho dòng tiền của công ty, với mục tiêu "chi phí tối thiểu, giá trị tối đa", đẩy nhanh việc bán hàng thu tiền về và ứng phó nợ phải thu, tích cực mở rộng huy động vốn và nỗ lực bán tài sản khó thương mại hóa.

Mô hình nhà sinh thái của Country Garden từng rất được hoan nghênh (Ảnh: Sohu).

Vào năm 2022, cổ đông lớn của Country Garden cung cấp cho công ty khoản vay không lãi suất và không có bảo đảm trị giá 5,055 tỉ HKD (647 triệu USD), trong thông báo mới nhất, con số này đã được cập nhật lên 6,6 tỉ NDT (912 triệu USD). Country Garden cho biết kể từ khi niêm yết, các cổ đông kiểm soát và gia đình của họ đã hỗ trợ công ty bằng cách vay mượn, tăng lượng cổ phiếu nắm giữ, mua trái phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tương đương khoảng 38,6 tỉ HKD (gần 5 tỉ USD) và chưa bao giờ giảm lượng cổ phiếu nắm giữ.

Trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023, Country Garden cùng các công ty liên doanh, liên kết đã lần lượt bàn giao gần 700.000 căn nhà và 278.000 căn, theo thứ tự, năm 2023 dự kiến ​​bàn giao tổng cộng gần 700.000 căn.

Country Garden cho rằng do thị trường nói chung vẫn chưa phục hồi nên quy mô tuyệt đối của ngành đã giảm và phải cần thời gian để khôi phục niềm tin của thị trường vốn, áp lực kinh doanh của công ty vẫn tăng, dẫn đến lỗ lớn nửa đầu năm 2023; đặc biệt do tình hình bán hàng và thị trường vốn liên tục xấu đi nên dòng tiền khả dụng tiếp tục giảm và xuất hiện áp lực thanh khoản định kỳ.

Vào năm 2022, 60% số nhà do Country Garden bán nằm ở các thành phố cấp 3 và cấp 4. Tính đến ngày 31/12 năm đó, 98% giá trị có thể bán được của Country Garden nằm ở các quận và thành phố có dân số thường trú trên 500.000 người.

Một nhà đầu tư cho rằng vấn đề của Country Garden về cơ bản là do mô hình mở rộng mù quáng trong quá khứ gây ra, và đó là phép thử đối với chất lượng của tài sản cốt lõi trong cơ cấu tài sản nợ. Tỷ lệ đầu tư quá lớn vào các đô thị loại nhỏ là nguyên nhân căn bản gây nên sự sụp đổ cuối cùng của nó. Khi thị trường xấu đi, những tài sản này mất tính thanh khoản đầu tiên. “Bắt đầu ở huyện thành, bại ở huyện thành, biết rõ giá trị ở đây không cao mà vẫn ra sức đầu tư”.

Bà Dương Huệ Nghiên, Chủ tịch và CEO của tập đoàn Country Garden (Ảnh: Sina).



Khoản nợ lớn đến hạn trong vòng 12-18 tháng

Theo China Business News ngày 11/8, Country Garden đang chuẩn bị tái cấu trúc nợ và dự kiến ​​sẽ bắt đầu các thủ tục liên quan trong thời gian tới, công ty đã thuê CICC làm tư vấn tài chính để chỉ đạo việc tái cấu trúc.

Nhưng điều này không làm thay đổi xu hướng giảm giá cổ phiếu của Country Garden. Tính đến cuối ngày, giá cổ phiếu công ty đã giảm 5,77% xuống còn 0,98 HKD/cổ phiếu. Điều khiến các nhà đầu tư thất vọng là, từ ngày 31/7 đến ngày 12/8, giá cổ phiếu của Country Garden đã giảm 42% trong vòng 10 ngày giao dịch, tức gần như giảm mất một nửa.

Ngày 3/8, Moody’s, một cơ quan xếp hạng quốc tế, cảm nhận được cuộc khủng hoảng của Country Garden, đã hạ xếp hạng doanh nghiệp gia đình của Country Garden từ hạng "Ba3" xuống "B1" và triển vọng xếp hạng vẫn là "tiêu cực".

Kaven Tsang, Phó chủ tịch của Moody’s, cho biết việc hạ cấp phản ánh dự báo của Moody's rằng các chỉ số tín dụng và bộ đệm thanh khoản của Country Garden sẽ suy yếu do doanh số bán hàng theo hợp đồng giảm, khả năng tiếp cận tài chính vẫn bị hạn chế và khoản nợ khổng lồ đến hạn trong vòng 12-18 tháng tới.

Ngoài ra, Moody's cũng cho rằng do môi trường kinh doanh yếu kém ở các thành phố cấp thấp hơn và sự biến động của thị trường vốn, khả năng ổn định doanh số bán hàng theo hợp đồng và khôi phục các kênh tài chính trong 6-12 tháng tới của Country Garden là không chắc chắn.

Theo Thepaper