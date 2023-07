Tình hình giao dịch thị trường nhà ở Trung Quốc trong tháng 7 tiếp tục "nguội lạnh"

Theo số liệu trong báo cáo do Viện nghiên cứu bất động sản E-House Thượng Hải công bố hôm 24/7 cho thấy, từ ngày 1 đến 20/7, diện tích giao dịch nhà ở thương mại mới tại 50 thành phố trọng điểm trên cả nước chỉ là 8,16 triệu m2, giảm 33% so với giai đoạn từ 1 đến 20/6 và giảm 37% so với giai đoạn từ 1 đến 20/7/2022. Từ đó suy ra, trong toàn tháng 7, diện tích giao dịch nhà ở thương mại mới tại 50 đô thị trọng điểm trên cả nước dự kiến ​​đạt 12,65 triệu m2, giảm 33% so với tháng 6 và giảm 37% so với tháng 7/2022.

Báo cáo chỉ ra rằng số liệu nhà đất giao dịch trong tháng 7 ở vào mức thấp hiếm thấy và cảnh báo rằng từ góc độ số liệu giao dịch trong tháng 7 năm nay, cho thấy thị trường biểu hiện rất yếu và có nguy cơ tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Các vấn đề như "quá lạnh" và "dễ bị lạnh" trong loại thị trường này cần phải được xem xét nghiêm túc và E-House kêu gọi chính phủ đưa ra các chính sách kích thích mua nhà nặng ký hơn.

Báo cáo cho thấy trong tháng 7, trong số 50 thành phố trên cả nước, 42 thành phố có xu thế tình hình tăng trưởng tháng giảm, tức là lượng giao dịch của 80% thành phố thấp hơn tháng 6; điều này cho thấy sự giảm nhiệt trên thị trường có tính phổ biến, rất nhiều thành phố đều gặp phải vấn đề giao dịch nhà đất liên tục yếu ớt. Báo cáo cho rằng dữ liệu trong tháng 7 ở mức thấp hiếm có và có nguy cơ tiếp tục giảm và hạ nhiệt trong tương lai, điều này cần hết sức chú ý.

Số lượng diện tích nhà ở mới được giao dịch trong tháng 7 giảm tới 70% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: STCN).



Báo cáo đề cập, lượng giao dịch nhà mới trong tháng 7 năm nay giảm tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tình hình tốc độ tăng trưởng tháng so với cùng kỳ năm trước giảm trong 20 tháng liên tiếp. Tuy chỉ số đã chuyển sang duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm dương từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, nhưng tốc độ tăng trưởng chung đã chậm lại. Tới tháng 6, chỉ tiêu này lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng chuyển từ "dương sang âm" trong năm nay và mức giảm tiếp tục nới rộng vào tháng 7. Báo cáo cho rằng hiện tượng số liệu giao dịch chuyển từ dương sang âm và mở rộng giá trị mức độ âm đòi hỏi phải cảnh giác cao độ.

Báo cáo cũng cho thấy, dựa trên dữ liệu theo dõi trước đó, diện tích giao dịch nhà ở thương mại mới tại 50 thành phố trên cả nước dự kiến ​​từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay là 127,53 triệu m2, tốc độ tăng trưởng chỉ là 1% so với cùng kỳ năm ngoái, thu hẹp đáng kể so với mức 9% từ tháng 1 đến tháng 6.

Trong 2 năm qua, giao dịch thị trường bất động sản có xu hướng hình chữ L. Trong quý đầu tiên của năm nay, nó đang cố gắng thoát ra khỏi xu hướng này, nhưng quý thứ hai rõ ràng đã kéo đường cong xuống. Xu thế yếu ớt trong tháng 7 tiếp tục đè nặng lên chỉ báo. Đường chỉ báo hiện đã có nguy cơ “chuyển từ dương sang âm”. Có nhiều ý kiến giải thích về lực lượng đứng đằng sau tình trạng này.

Thứ nhất, đợt hạ nhiệt hiện tại của thị trường bất động sản đã bắt đầu từ tháng 4, và có vấn đề tiếp tục hạ nhiệt theo tháng. Số liệu hiện tại của tháng 7 cho thấy thêm rằng sự hạ nhiệt hiện tại không phải là sự điều chỉnh theo mùa mà là biểu hiện tập trung của những mâu thuẫn sâu xa trên thị trường bất động sản.

Thứ hai, có nhiều nguyên nhân sâu xa dẫn đến những vấn đề như vậy, trong đó bộc lộ đầy đủ các vấn đề như sức mua yếu, nhu cầu thay thế nhà bị chặn và sự thiếu tin tưởng thị trường. Nếu những vấn đề này không được giải quyết, nó sẽ hạn chế hơn nữa tình hình giao dịch nhà mới.

Thứ ba, nếu những vấn đề như vậy không được giải quyết, sẽ không chỉ gây ra vấn đề cho việc giải quyết hàng tồn kho ở các thành phố, mà còn có tác động tiêu cực đến tình trạng tài chính của các công ty bất động sản, từ đó sẽ ảnh hưởng đến việc xử lý các vấn đề về nợ. Trong nửa đầu năm, các công ty bất động sản tích cực mua đất cũng sẽ xuất hiện những vấn đề mới do tình hình bán hàng xấu đi. Nhìn chung, rất cần phải phá bỏ ách tắc, đẩy nhanh việc xây dựng và đưa ra các chính sách mua nhà ở nặng ký hơn.

Một khu nhà ở của Tập đoàn Country Garden ở Thượng Hải chờ bán (Ảnh: Sina).



Nhiều người mong đợi cuộc họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đưa ra những chỉ dẫn mới về chính sách thị trường nhà ở. Bộ Chính trị đã chỉ ra tại hội nghị ngày 24/7 rằng cần phải thích ứng với tình hình mới về những thay đổi lớn trong mối quan hệ cung cầu trên thị trường bất động sản Trung Quốc, điều chỉnh thích hợp và tối ưu hóa các chính sách bất động sản, thực hiện các chính sách theo từng thành phố và tận dụng tốt hộp công cụ chính sách để đáp ứng tốt hơn tính cứng nhắc và cải thiện nhu cầu nhà ở của người dân, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Trước đó, vào tháng 6, Tập đoàn Goldman Sachs đã đưa ra một báo cáo chỉ ra rằng, dự tính thị trường bất động sản Trung Quốc trong vài năm tới sẽ phục hồi lại hình chữ L, có thể kéo nền kinh tế chậm lại.

Theo STCN