Nova Group đăng ký mua 107 triệu cổ phiếu NVL

CTCP NovaGroup (Nova Group) vừa đăng ký mua vào 106,6 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) theo phương thức nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu không qua hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 11/5 – 9/6/2022, mục đích là “nhận vốn góp để tăng vốn điều lệ”.

Nova Group hiện là cổ đông lớn nhất ở Novaland khi nắm giữ tới 520,5 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 26,697% vốn điều lệ. Trong khi đó, Chủ tịch Nova Group – “tỉ phú” Bùi Thành Nhơn – là cổ đông lớn thứ hai, nắm giữ 276,1 triệu cổ phiếu, tương đương 14,3% vốn điều lệ.

Nếu việc mua thêm 106,6 triệu cổ phiếu NVL diễn ra theo đúng kế hoạch, tỉ lệ sở hữu của Nova Group ở Novaland sẽ tăng lên mức 32,167% vốn điều lệ, tương đương với hơn 627,1 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (5/5) ở mức 81.200 đồng/cp, tăng nhẹ 0,87% so với tham chiếu. Tạm tính theo mức giá này, số cổ phiếu NVL mà Nova Group đăng ký mua thêm có giá trị thị trường khoảng 8.660 tỉ đồng.

Kết thúc quý 1/2022, Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.956,4 tỉ đồng, giảm 56,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng 53,8% so với cùng kỳ, đạt 880,7 tỉ đồng và khoản lãi khác đột biến tới 1.285,6 tỉ đồng, Novaland vẫn báo lãi sau thuế 1.045,5, tăng 49,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Với kết quả này, Novaland mới chỉ hoàn thành được 5,4% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành tới 16% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2022./.