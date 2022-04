Nóng: Nga tuyên bố bắt được binh sĩ các nước NATO tham chiến ở Ukraine, sẽ đem ra xét xử!

Theo Hãng thông tấn Nga Sputnik đưa tin từ Moscow, ngày 15/4, ông Andrei Klimov, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quốc tế của Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền của Nga, cho biết tại một cuộc họp báo rằng có các quân nhân từ các nước NATO đã bị bắt trong “Chiến dịch đặc biệt” ở Ukraine.

Ông Klimov nói thêm rằng phương Tây đang "tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga mượn tay người Ukraine và lính đánh thuê"; ngoài ra, chiến sự ở Ukraine còn có sự tham gia của quân nhân các nước NATO.

Klimov nói: “Trong số những người bị chúng tôi bắt giữ đã có một số quân nhân các nước NATO, khi đến thời điểm xét xử, chúng tôi sẽ trưng ra tất cả mọi điều và cả thế giới sẽ nhìn thấy sự thật”.

Ông Klimov nói thêm rằng ở Ukraine cũng có những lính đánh thuê đến từ châu Á và châu Phi, cũng như những người có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) và những người Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Ông đồng thời chỉ rõ “lính đánh thuê không phải là quân nhân và (Nga) không bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế (trong việc đối xử với họ)”.

Đây là lần đầu tiên, phía Nga chính thức xác nhận đã bắt được lính NATO tham chiến ở Ukraine. Trước đó, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền tin đồn có nhiều sĩ quan, binh lính NATO tham chiến chống Nga ở thành phố Mariupol, phía Ukraine và NATO đã tìm mọi cách giải thoát cho họ bằng đường không, đường biển và đường bộ nhưng đều không thành.

Trang tin Trung Quốc Sohu đưa tin, lý do khiến quân đội Nga bao vây chặt Mariupol do họ đã phát hiện ra thông tin đáng tin cậy: đằng sau những đội quân Ukraine được tổ chức tốt ở Mariupol là một đội ngũ sĩ quan cấp cao của NATO đang chỉ huy, có thể bao gồm cả Trung tướng lục quân Mỹ Roger Cloutier, Tư lệnh tối cao của lục quân NATO ở châu Âu.

Đây là một con cá lớn. Cho dù đối với NATO hay quân đội Mỹ, nếu tướng Mỹ và một nhóm sĩ quan cấp cao của NATO bị bắt, thì việc NATO và Mỹ tuyên bố họ không can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine là chuyện dối trá, khi đó Nga sẽ chiếm ưu thế về đạo lý.

Cũng theo Sputnik, ngày 15/4, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã tiêu diệt một đội gồm 30 lính đánh thuê Ba Lan ở Ukraine.

Ông nói: "Lực lượng tên lửa đã tiến hành một cuộc tấn công ở Kharkov và một đội lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân Ba Lan đã bị xóa sổ. Có tới 30 lính đánh thuê Ba Lan đã bị tiêu diệt".

Cùng ngày, tin tức mới nhất của báo Mỹ ​​The New York Times cho biết, ngày 15/4, quân đội Nga dường như đã gần chiếm được toàn bộ thành phố cảng chiến lược Mariupol. "Việc chiếm được thành phố cảng này là một thắng lợi lớn đối với Moscow, nước đã phải chịu một loạt thất bại trong tuần này", The New York Times viết.

Theo báo này, nếu giành được Mariupol, Nga có thể nối thông tuyến đường bộ từ Crimea đến Mariupol. Sau đó, Nga có thể chuyển quân tiếp viện đến khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine. Hiện nay quân đội Nga đang tập kết lực lượng tại khu vực này. Các nhà phân tích cho rằng đây sẽ là một cuộc tấn công quy mô lớn.

Mariupol luôn là một trong những thành phố mà Nga và Ukraine xảy ra giao chiến ác liệt.

Vào ngày 11/4, thủ lĩnh của lực lượng vũ trang Donetsk thân Nga, Denis Pushilin, nói rằng Mariupol đã bị họ khống chế. Nhưng phó thị trưởng của Mariupol Serhiy Orlov sau đó nói với BBC rằng chiến sự ở Mariupol vẫn tiếp diễn. Ông cũng bác bỏ tin đồn rằng lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine cố thủ ở đây đã hết đạn.

Trang web Moscow Times của Nga ngày 12/4 đưa tin, quân đội Nga hôm thứ Ba (12/4) đã tăng cường các hoạt động tấn công đánh chiếm thành phố cảng Mariupol như một phần của cuộc tấn công quy mô lớn dự kiến ​​vào miền đông Ukraine.

Ngày 13/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đưa tin, dưới sự tấn công của quân đội Nga, 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn 36 của Thủy quân lục chiến Ukraine đóng tại Nhà máy luyện kim Ilyich ở Mariupol đã đầu hàng, trong đó có 162 sĩ quan.

Cùng ngày 13, ông Alexei Arestovich, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, xác nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng một số binh sĩ thuộc Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine đã bị quân đội Nga bắt khi họ đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Mariupol, nhưng thực tế không phải hơn một ngàn người như quân đội Nga tuyên bố.

Theo các thông tin mới nhất chiều 15/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhà máy luyện kim Ilyich ở Mariupol đã được Nga "giải phóng hoàn toàn khỏi tay những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine".

Cho đến nay, phía Ukraine vẫn chưa phản hồi về việc này.

Tại sao Mariupol lại trở thành một địa điểm chiến lược quan trọng trong “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine? BBC đã phân tích 4 lý do chính:

Thứ nhất, Mariupol đảm bảo tuyến đường bộ giữa Crimea và vùng Donbass thông suốt. Nhìn vào bản đồ chiến đấu thời gian thực, các đơn vị quân đội Nga ở Crimea hy vọng sẽ hợp lực với các lực lượng vũ trang thân Nga ở vùng Donbass, trong khi Mariupol là một "cái nút" bịt chặt tuyến đường này.

Thứ hai, là kìm hãm nền kinh tế Ukraine: Mariupol không chỉ là một thành phố cảng quan trọng, mà còn là nơi có một nhà máy thép lớn, một trung tâm xuất khẩu than và ngô chủ yếu, nếu chiếm được, Nga sẽ có thể kiểm soát hơn 80 % đường bờ biển của Ukraine và cắt đứt hoàn toàn giao thương hàng hải và thậm chí còn tiến thêm một bước nữa là "cô lập" Ukraine với thế giới bên ngoài.

Thứ ba, Mariupol là nơi đứng chân của nhóm dân quân Ukraine "Tiểu đoàn Azov" có chứa một số phần tử cực hữu và trong lịch sử bao gồm cả những người theo chủ nghĩa phát xít mới. Một khi chiếm được thành phố, Nga có thể tuyên bố quân đội Nga đã đạt được mục tiêu "phi phát xít hóa" của “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Đó chính là một phần của cuộc chiến thông tin giữa hai bên.

Thứ tư, sẽ nâng cao tinh thần của quân đội Nga và giáng một đòn nặng nề vào phía Ukraine, thậm chí có sức răn đe; điều này có ý nghĩa tâm lý quan trọng đối với cả hai bên trong cuộc chiến.