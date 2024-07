VietTimes – Cả hai mẫu xe đều thuộc phiên bản cao cấp, có giá bán và thông số tương đối đồng đều nhau. Tuy nhiên, bán tải Ranger vượt trội hơn đối thủ nhờ được trang bị "full" tính năng an toàn chủ động.

Nguồn gốc, giá bán

Ford Ranger phiên bản Stormtrak vàNissan Navara được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, trong khi các phiên bản còn lại của Ranger như XLS, Sport và Wildtrak được lắp ráp tại Hải Dương, Việt Nam.

Về giá bán, cả Nissan Navara Pro4X và Ford Ranger Wildtrak đều thuộc phiên bản cao cấp, giá bán lợi thế cho Navara khi rẻ hơn đối thủ 19 triệu đồng. (Chưa bao gồm các CTKM của hãng và đại lý).

Dòng xe Nissan Navara Pro4X Ford Ranger Wildtrak Giá bán 960 triệu đồng 979 triệu đồng

Kích thước, Ford Ranger to lớn nhất phân khúc

Mẫu bán tải Ford Ranger 2024 sở hữu chiều dài cơ sở 3.270mm cùng chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.362 x 1.860 x 1.830mm, khoảng sáng gầm xe của Ford Ranger lớn với 235mm. Với kích thước này, Ranger là mẫu pick-up lớn nhất phân khúc với nhiều chi tiết ngoại thất độc đáo và bắt mắt.

Ford Ranger Wildtrak là mẫu bán tải có kích thước to lớn nhất phân khúc.

Thông số Nissan Navara Pro4X Ford Ranger Wildtrak Kích thước tổng thể (mm) 5.260 x 1.875 x 1.855

5.362 x 1.918 x 1.875

Chiều dài cơ sở (mm) 3.150 3.270

Khoảng sáng gầm (mm) 210 235

Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 6,2 6,35

Dung tích thùng nhiên liệu 80 lít 85,8 lít

Số chỗ ngồi 5 5

Ngoại thất

Ford Ranger mạnh mẽ và góc cạnh, trong khi Nissan Navara mềm mại hơn.

Tính năng sản phẩm Nissan Navara Pro4X

Ford Ranger Wildtrak

Đèn trước Quad-LED LED Matrix

Đèn ban ngày Có Có Đèn sương mù Có Có Gương chiếu hậu Chỉnh điện, gập điện, tích hợp xi-nhan trên đường và sấy kính Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ Đèn hậu LED LED Giá nóc và thanh thể thao Có Có Cỡ lốp 255/65R17

255/65 R18

Kích thước mâm 17 inch 18 inch

Nhìn về tổng quan thiết kế có thể thấy Ranger Wildtrak được thiết kế mạnh mẽ và góc cạnh, trong khi Nissan Navara lại sở hữu nhiều đường vát mềm mại hơn.

Cả hai đều có hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED hiện đại. Nếu như Navara nắm chút lợi thế khi có chế độ sấy kính tích hợp trên gương chiếu hậu ngoài xe thì bán tải Ranger lại có kích thước vành xe lớn hơn, 18 so với 17 inch.

Nội thất, ưu thế thuộc về Ranger

Phía trong không gian nội thất mỗi sản phẩm đều mang hướng thiết kế riêng biệt đặc trưng của mình nhưng các chi tiết đều được bố trí tổng thể rất gọn gàng, khoa học, mang đến những trải nghiệm lái xe tốt cho người dùng.

Với Ranger Wildtrak được hãng ưu ái hơn khi sở hữu màn hình sau vô lăng to hơn, màn hình giải trí trung tâm cũng lớn hơn và thêm tiện ích sạc không dây và kết nối Carplay/Android Auto không dây tiện dụng.

Tính năng Nissan Navara Pro4X

Ford Ranger Wildtrak

Chất liệu ghế Da PRO-4X Da Vinyl

Điều chỉnh ghế lái Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng Vô-lăng 3 chấu, bọc da 4 chấu, bọc da Màn hình sau vô-lăng 7 inch, hiệu ứng 3D 8 inch Màn hình giải trí 8 inch kết nối Apple Carplay/Android Auto 12 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây Số loa 6 6 Điều hoà 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập Cửa gió điều hoà hàng ghế sau Có Có Sạc không dây - Có

Vận hành, Ranger Wildtrak trang bị hộp số 10 cấp

Bộ đôi đều trang bị động cơ Turbo mạnh mẽ, bán tải nhà Nissan mặc dù sở hữu dung tích lớn hơn với 2.3L nhưng lại yếu thế khi chỉ sản sinh ra 187 mã lực.

Ngoài ra, Ranger cũng được lòng khách hàng hơn nhờ trang bị hệ thống phanh trước sau đều đĩa. Bên cạnh còn sở hữu hộp số tự động 10 cấp thay vì chỉ 7 cấp như đối thủ.

Hộp số 10 cấp này có ưu điểm phát huy khả năng tối ưu ở dải tốc độ thấp, ít bị gằn khi tải nặng và cho phép các tay lái có thể cảm nhận tốt hơn và tăng hiệu quả chuyển động khi đi đường đồi núi. Do đó hiệu quả sử dụng nhiên liệu cao hơn rất nhiều so với hộp số 6 hay 7 cấp.

Thông số Nissan Navara Pro4X

Ford Ranger Wildtrak

Động cơ 2.3L Twin-Turbo 2.0L Turbo Dung tích 2.3L 2.0L Công suất 187 mã lực 207 mã lực Mô-men xoắn 450 Nm 500 Nm Hộp số Tự động 7 cấp Tự động 10 cấp Dẫn động 2 cầu bán thời gian 2 cầu chủ động Phanh trước/sau Đĩa/Tang trống Đĩa/Đĩa Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 Euro 5

An toàn, Navara thua kém nhiều tính năng

Xét về yếu tố an toàn, Ranger Wildtrak tỏ ra vượt trội so với Navara Pro4X. Cả hai đều được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, camera 360 độ, phanh ABS hay hỗ trợ phanh BA.

Tuy nhiên, bán tải Ranger được nhà sản xuất bổ sung hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến hàng đầu. Bao gồm 7 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo lệch làn, có trợ giữ làn. Trong số đó có tính năng "ăn tiền" là hệ thống phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước.

Ford Ranger vượt trội về các công nghệ an toàn được trang bị.

Tính năng Nissan Navara Pro4X

Ford Ranger Wildtrak

Hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA ABS/EBD Kiểm soát đổ đèo Có Có

Camera lùi Có Có

Camera 360 độ Có Có

Túi khí 6 7 Kiểm soát hành trình Cruise Control Adaptive Cruise Control

Cảnh báo điểm mù - Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang - Có

Cảnh báo lệch làn - Có

Hỗ trợ giữ làn - Có

Cảnh báo va chạm - Có

Hệ thống phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước - Có



Kết luận

Kể từ khi Ford Ranger ra mắt và xuất hiện tại thị trường Việt Nam, đến nay, chưa có đối thủ nào có thể cạnh tranh được Ranger trong phân khúc xe bán tải, cả về doanh số lẫn sự yêu thích từ người tiêu dùng.

Tuy nhiên, mỗi cá nhân người tiêu dùng sẽ có những sở thích và nhu cầu sử dụng xe khác nhau. Lời khuyên được đưa ra, hãy đến trực tiếp các đại lý/nhà phân phối để lái thử, trải nghiệm và tìm hiểu các thông tin trước khi đưa ra quyết định cuối cùng sao cho hợp lý và phù hợp với nhu cầu thực tế của cá nhân và gia đình mình.