MG ZS ế ẩm, giảm giá lên đến 150 triệu đồng

Xe hạng B, giá hạng A

Tại một số đại lý xe MG khu vực Hà Nội, giới bán hàng cho biết SUV cỡ B MG ZS đang có chương trình thúc đẩy bán hàng cực khủng. Ưu đãi tiền mặt lên đến 150 triệu đồng, tùy phiên bản. Đi kèm với đó là gói quà tặng phụ kiện cả chục triệu đồng như film dán kính, thảm sàn da, camera hành trình, bọc vô lăng, bơm lốp...

Phiên bản MG ZS Std được ưu đãi 120 triệu đồng, đưa giá bán từ 538 triệu xuống còn 418 triệu đồng; phiên bản MG ZS Lux giảm giá 150 triệu đồng, đưa giá bán từ 638 triệu đồng xuống còn 488 triệu đồng.

MG ZS đang được nhiều đại lý kích cầu mua sắm lên đến 150 triệu đồng.

Như vậy, sau ưu đãi, MG ZS chỉ còn từ 418 triệu đồng, rẻ hơn cả những chiếc xe hạng A như Toyota Raize (có giá từ 498 triệu đồng) hay Kia Sonet (có giá từ 539 triệu đồng), Hyundai Grand i10 1.2AT cao cấp (có giá bán từ 435 triệu đồng), hay Kia Morning bản cao cấp (có giá bán 424 triệu đồng).

SUV hạng B này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross và KIA Seltos.

Còn mẫu sedan cỡ C là New MG5 cũng thúc đẩy bán hàng với ứu đãi 120 triệu đồng, đưa giá bán bản số sàn New MG5 MT xuống còn 330 triệu đồng, rẻ hơn cả xe hạng A.

Vì sao MG ZS kén khách?

MG là thương hiệu ô tô gốc Anh Quốc, nhưng giờ đây đã thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Thượng Hải (SAIC). Tất cả các mẫu xe MG đều được phát triển tại Trung Quốc.

MG ZS ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào năm 2020, sau đó đến đầu năm 2021 được nâng cấp trang bị cùng thiết kế và giữ nguyên cho tới nay. Lý do giảm giá được nhiều chuyên gia nhận định là doanh số thấp, hàng tồn kho nhiều, dẫn đến việc nhiều chương trình thúc đẩy bán hàng mạnh tay được đưa ra nhằm lôi kéo người dùng.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia ô tô và người dùng cũng có nhiều nhận xét thực tế cho rằng chiếc SUV hạng B nhà MG có nhiều nhược điểm.

MG ZS được trang bị động cơ 1,5 lít 4 xi lanh, công suất 112 mã lực và mô men xoắn 150Nm, kết hợp số tự động vô cấp giả lập 8 cấp số và hệ dẫn động cầu trước.

So với các đối thủ cùng phân khúc, MG ZS có công suất thấp, động cơ yếu nên khả năng vận hành khá hạn chế. Đi cùng khối lượng xe lớn, nên việc tăng tốc để vượt xe khác sẽ gây ra những tiếng động cơ vô cùng rõ rệt.

Mặc dù có giá bán tốt nhất phân khúc, MG ZS cũng rất khó để cạnh tranh.

Anh Công Lực (ở Hoài Đức, Hà Nội), "bóc phốt" chính chiếc xe của mình sau hơn một năm sử dụng: "ZS là mẫu xe SUV gầm cao đô thị ngoài sở hữu giá bán rẻ nhất phân khúc thì các tính năng thực tế sử dụng trên xe được xem là ở mức trung bình. Vô lăng không đầm và chắc, cảm giác lái xe tròng trành, khả năng cách âm cũng kém, đặc biệt khi di chuyển trên trên cao tốc.

Mặc dù được trang bị chế độ ga hành trình nhưng MG ZS lại thiết kế ở phía sau vô lăng, khiến chúng trở nên vô cùng bất tiện, rất khó khăn khi muốn cài đặt chế độ này trong quá trình đang di chuyển".

Nhiều người dùng đánh giá MG ZS có cảm giác lái xe vô cùng bồng bềnh.

Một điểm trừ cực lớn của MG ZS là cửa sổ trời toàn cảnh lớn, nhưng chỉ được che bởi lớp rèm mỏng nên khi di chuyển dưới thời tiết nắng nóng mùa hè ở miền Bắc thì không gian phía trong xe sẽ trở nên vô cùng ngột ngạt. Đặc biệt với hệ thống điều hoà cũng được đánh giá không mấy "xịn xò".

MG dùng giá rẻ để cạnh tranh, nhưng thực tế sản phẩm có nhiều nhược điểm, không được đánh giá cao. Xe Trung Quốc khiến tâm lý người tiêu dùng trong nước có phần còn e dè càng khiến doanh số ZS ngày càng tụt dốc.