VietTimes – Nhà phân phối Mercedes-Benz Haxaco ghi nhận giảm doanh số bán xe trong 9 tháng đầu năm 2023 do nhu cầu tiêu dùng xe sang chưa được cải thiện.

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco - Mã chứng khoán: HAX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023, với doanh thu thuần ở mức 1.115,2 tỉ đồng, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác của HAX cũng giảm mạnh so với quý 3/2022.

Khấu trừ chi phí, công ty phân phối dòng xe Mercedes-Benz tại Việt Nam báo lãi 8,3 tỉ đồng trong quý 3/2023, giảm 85,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, HAX ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 2.905,1 tỉ đồng, đồng thời báo lãi sau thuế lũy kế ở mức 14,5 tỉ đồng, lần lượt giảm 43,8% và 92,4% so với cùng kỳ năm trước.

HAX cho biết, nhu cầu tiêu dùng xe sang chưa được cải thiện do người tiêu dùng có xu hướng chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn của nền kinh tế. Do vậy, doanh số bán xe trong 9 tháng đầu năm 2023 của công ty này giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Trên bảng cân đối, tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của HAX đạt 1.840,2 tỉ đồng, giảm 28,6% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do số dư hàng tồn kho giảm từ 1.070 tỉ đồng xuống mức 588,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, HAX còn ghi nhận 469,1 tỉ đồng bất động sản đầu tư.

Đây là giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại đường Võ Văn Kiệt, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM, mà HAX đang chờ tăng giá hoặc phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.

Ở bên kia bảng cân đối, dư nợ vay và nợ thuê ngắn hạn của HAX tại ngày 30/9/2023 ở mức 520,1 tỉ đồng, giảm 631,4 tỉ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, công ty này cũng không còn ghi nhận dư nợ trái phiếu chuyển đổi.

HAX được biết đến là một trong những doanh nghiệp phân phối ủy quyền của Mercedes tại Việt Nam, bên cạnh Andu và Vietnam Star. Năm ngoái, công ty này đã khai trương đại lý thứ 5 tại Cần Thơ./.