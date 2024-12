Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai nói gì việc cổ phiếu "tím" 5 phiên liên tiếp?

Cổ phiếu YEG của Yeah1 đã có 5 phiên liên tiếp tăng hết biên độ, từ 14.600 đồng/đơn vị lên 20.300 đồng/đơn vị vào hôm qua. Việc cổ phiếu tăng 39% kéo theo vốn hóa công ty vượt lên gần 2.800 tỷ đồng.

Liên tiếp trong thời gian này, khối lượng giao dịch mỗi phiên đều đạt hàng triệu cổ phiếu, cao hơn mức trung bình cả năm gấp nhiều lần. Riêng phiên ngày 19/12 ghi nhận gần 14,4 triệu mã được sang tay.

Với việc tăng trần 5 phiên liên tiếp, Yeah1 phải giải trình lý do. Trong văn bản phản hồi với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Yeah1 nói rằng mã YEG tăng liên tiếp do diễn biến khách quan cung cầu của thị trường, nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

"Công ty cam kết không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu YEG trên thị trường chứng khoán", Yeah1 khẳng định.



Sau 5 phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu YEG đã có chút rung lắc và quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng 24/12. Tuy nhiên, kết phiên mã này vẫn bảo toàn được sắc tím. Đóng cửa, YEG tiếp tục tăng hết biên độ, chạm mốc 21.700/đồng/đơn vị, nâng mức tăng lên 49% chỉ trong 6 phiên. Đây cũng là mức giá cao nhất của YEG trong hơn 3 năm qua.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2024 cũng ghi nhận sự bứt tốc của Yeah1 khi doanh thu hơn 345 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu quý cao nhất của công ty này kể từ quý cuối năm 2020 đến nay. Lãi ròng cũng tăng mạnh 11 lần so với cùng kỳ năm trước lên 34,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Yeah1 đạt hơn 629 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,5 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 4,5 lần, đạt gần 56 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành gần 79% kế hoạch doanh thu và gần 86% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Cổ phiếu YEG "tím lịm" trong bối cảnh Yeah1 vừa thành công rực rỡ sau show thực tế và 2 concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại TP.HCM và Hà Nội.

Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình truyền hình thực tế do Yeah1 sản xuất, được Việt hóa từ phiên bản gốc Call Me By Fire do MangoTV sở hữu.