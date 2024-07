Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc, ngày 11/7, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã có báo cáo cụ thể.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc gần 9h sáng cùng ngày trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng, đoạn qua huyện Gia Lộc, Hải Dương. 3 phương tiện xảy ra va chạm gồm ô tô bán tải do anh Đ.Q.H. (SN 1983, ở Hà Tĩnh) điều khiển chở 2 người; xe khách 16 chỗ do Q.V.L. (SN 1989, ở Hòa Bình) cầm lái, trên xe chở theo 10 người khác và ô tô con do anh T.N.T. (SN 1987, ở Thái Bình) điều khiển, phía sau chở theo 1 người.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách và 1 người trên xe bán tải tử vong tại chỗ. 10 người khác được đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tại hiện trường, cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Clip khi xảy ra vụ tai nạn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do xe bán tải đi chậm để tránh chướng ngại vật, sau đó bị xe khách va chạm nhẹ vào phía sau xe.

Sau đó, 3 người đàn ông trên 2 xe này đã dừng lại, đứng trước đầu xe khách để tranh luận ngay trên đường cao tốc.

Đúng lúc này, một ô tô con lao tới với tốc độ nhanh, tông mạnh vào đuôi xe khách và nhóm người đang tranh cãi.

Cảnh sát kiểm tra cồn và ma tuý đối với xe bán tải, không phát hiện vi phạm.