Sự kiện ra mắt iPhone 16 của Apple đã không gây ấn tượng với người tiêu dùng Trung Quốc, những khách hàng đang hy vọng được trải nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng. Được biết, gã khổng lồ công nghệ Mỹ này đang phải vật lộn với sự cạnh tranh từ Huawei Technologies, hãng viễn thông đã ra mắt mẫu máy gập 3 đầu tiên trên thế giới chỉ vài giờ sau khi nhà Táo công bố dòng máy mới.

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa Apple và Huawei

Nhà sản xuất điện thoại thông minh có trụ sở tại Cupertino, California hôm 10/9 đã công bố iPhone 16 rất được mong đợi, dòng điện thoại thông minh đầu tiên được hỗ trợ bởi AI.

Trong khi nhiều người dùng Trung Quốc bày tỏ sự phấn khích về Apple Intelligence, các chuyên gia lại nhận định tính năng này sẽ không khả dụng tại Trung Quốc cho đến năm sau.

Một số người tiêu dùng cũng đặt câu hỏi liệu hoạt động triển khai chức năng AI tích hợp tiếng Trung của Apple có được vận hành tại Trung Quốc đại lục hay không, nơi công nghệ AI tạo sinh bị quản lý chặt chẽ.

Cho đến nay, Bộ Công nghệ Thông tin và Công nghiệp Trung Quốc đã phê duyệt 188 mô hình ngôn ngữ lớn để sử dụng công khai trong nước, không có mô hình nào trong số đó được các công ty nước ngoài phát hành.

Trên toàn cầu, AI tạo sinh của Apple được hỗ trợ một phần bởi các mô hình GPT của OpenAI, vốn chưa chưa được phê duyệt tại Trung Quốc. Apple cho biết trên trang web của mình rằng ngày ra mắt tính năng AI tại Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan quản lý Trung Quốc.

“Việc thiếu AI ở Trung Quốc cũng đồng nghĩa với việc con át chủ bài trong đợt ra mắt iPhone 16 này không khả dụng”, một dùng đăng bài trên Weibo. “Với việc điểm đột phá lớn nhất không khả dụng, chẳng phải Apple nên bán cho chúng tôi một nửa giá sao?” một bình luận trên Weibo nhận được nhiều lượt tương tác.

Thiếu vắng AI làm giảm sức hút của iPhone 16 tại Trung Quốc

Apple đã giới thiệu bốn mẫu thiết bị hàng đầu mới nhất của mình: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, với mức giá khởi điểm là 5.999 nhân dân tệ (843 USD). Đợt mở bán chính thức của dòng điện thoại này sẽ bắt đầu vào ngày 20/9.

CEO Apple - Tim Cook cầm chiếc iPhone 16 Pro Max mới trong sự kiện tại khuôn viên Apple Park ở Cupertino, California (Ảnh: SCMP)

“Apple Intelligence hiện chưa cho thấy lợi thế rõ ràng so với các chức năng AI do các thương hiệu Trung Quốc khác cung cấp, do đó sự đột phá của AI trên mẫu này vẫn chưa được đánh giá cao”, theo Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao tại công ty tư vấn Counterpoint Research.

Ông Lam nhận định ​​doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc sẽ sụt giảm đáng kể vào năm tới, mặc dù doanh số bán hàng trong quý 4 năm nay có thể cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Arthur Guo, nhà phân tích cấp cao của công ty nghiên cứu IDC, cho biết doanh số bán iPhone tại Trung Quốc đại lục dự kiến ​​sẽ giảm 0,8% xuống còn 46,7 triệu chiếc trong năm nay.

Việc thiếu những cải tiến phần cứng đột phá trong iPhone 16 cũng khiến một số người tiêu dùng ở Trung Quốc thất vọng.

Nhiều người dùng đã so sánh iPhone 16 với điện thoại thông minh gập ba đầu tiên trên thế giới của Huawei - Mate XT. Đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các thương hiệu Trung Quốc, Apple gần đây đã tụt khỏi top năm nhà cung cấp điện thoại lớn nhất tại thị trường tỉ dân này.

Hong Yi, một lập trình viên sử dụng iPhone 15, cho biết anh sẽ không nâng cấp vì chưa rõ khi nào tính năng AI của iPhone sẽ có mặt tại Trung Quốc.

Nhưng Mark Ma, một chuyên gia truyền thông tại Bắc Kinh sử dụng iPhone 11, có kế hoạch mua iPhone 16.

"Tôi không nghĩ iPhone mới là sự thụt lùi", ông nói, mặc dù giá cả khiến ông phải cân nhắc. Tuy nhiên, ông gọi mẫu máy mới nhất của nhà Táo là "đáng đồng tiền bát gạo".

Theo SCMP