Người dân tự lập bản vẽ tách, hợp thửa đất có được cấp sổ đỏ?

Bà Vũ Lan Phương (Lào Cai) cũng muốn biết trong trường hợp nêu trên, nếu bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất mà người sử dụng đất tự lập đủ điều kiện để nộp hồ sơ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 101 năm 2024, thì người sử dụng đất có phải trả chi phí đo đạc hay không?

Trả lời câu hỏi của người dân, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 101 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) và hệ thống thông tin đất đai quy định: "Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất lập theo mẫu số 02/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này do VPĐKĐĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ thực hiện hoặc do đơn vị đo đạc có giấy phép về hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa chính thực hiện".

Theo quy định trên thì bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất lập theo mẫu số 02/ĐK do VPĐKĐĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ thực hiện hoặc do đơn vị đo đạc có giấy phép về hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa chính thực hiện để người sử dụng đất nộp hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất (không do người sử dụng đất lập).

Cơ quan này đề nghị bà Phương nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan quản lý đất đai ở địa phương để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất. Trong đó, Khoản 1 Điều 7 nêu:

-Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này, hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất theo mẫu số 01/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất lập theo mẫu số 02/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này do Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện hoặc do đơn vị đo đạc có giấy phép về hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa chính thực hiện;

c) Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao giấy chứng nhận đã cấp kèm bản gốc để đối chiếu hoặc nộp bản sao có công chứng, chứng thực;

d) Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền có thể hiện nội dung tách thửa đất, hợp thửa đất (nếu có).